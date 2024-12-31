«Still Standing»: «Δεκατιανοί» και ηθοποιοί αναμετριούνται για καλό σκοπό ανήμερα πρωτοχρονιάς στης 18:40 στον ΣΚΑΪ

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται το 2025, Ανήμερα Πρωτοχρονιάς στις 18.40, με ένα ξεχωριστό και διασκεδαστικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων του ΣΚΑΪ, «Still Standing»!

Αγαπημένοι φίλοι, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι, δέχθηκαν με χαρά να σταθούν πάνω από τις καταπακτές και να... πέσουν, όπως όλοι όσοι συμμετέχουν, όταν δεν γνωρίζουν κάποια απάντηση. Άλλωστε, παίζουν για πολύ καλό σκοπό: Όσα χρήματα συγκεντρωθούν στον Πρωτοχρονιάτικο κουμπαρά, θα διατεθούν στο Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων Χαϊδαρίου.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο ένας εκ των δύο δημοσιογράφων-παρουσιαστών του μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «Οι Δεκατιανοί», είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του ξεχωριστού επεισοδίου. Απέναντί του στέκονται: Η δημοσιογράφος- παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Καϋμένου, οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Ντάβρης, Σοφία Μανωλάκου, Δημήτρης Καλαντζής, Παναγιώτης Καρμάτης, Παύλος Πιέρρος, Αλέξανδρος Δαβιλάς καθώς και ο συνάδελφος-συμπαρουσιαστής του, Γιάννης Πιτταράς.

Ποιοι καλεσμένοι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και θα αντέξουν περισσότερο χρόνο πάνω από την καταπακτή; Ποιοι θα χάσουν, ξαφνικά, τη γη κάτω από τα πόδια τους;

Δείτε το trailer:

