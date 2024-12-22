Μέχρι την Κίνα έφτασε η… χάρη του Νίκου Οικονομόπουλου, που όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο που ανέβηκε στο TikTok κι έγινε «viral», είναι ιδιαίτερα αρεστός σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δημοσίευσε στη δημοφιλή πλατφόρμα μια Ελληνίδα, η οποία είναι και ο λόγος που ο γνωστός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής ακούστηκε στη μακρινή χώρα.

«Νιώθω πολύ περήφανη που τους έμαθα να τραγουδάνε ένα ελληνικό τραγούδι και πολύ χαρούμενη που βλέπω πως ο κόσμος διασκεδάζει με αυτό», έγραψε η ίδια, η οποία έμαθε τον Νίκο Οικονομόπουλο στους κατοίκους της πόλης Φοσάν στην Κίνα.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο όλοι ξετρελάθηκαν με το «Βάλ’ το τέρμα» και έγινε ο κακός χαμός από τραγούδι και χορό. Η κοπέλα μοιράστηκε το απίθανο στιγμιότυπο στο Tik tok και ο Νίκος Οικονομόπουλος κάπου σίγουρα θα χαμογελάει…

Πηγή: skai.gr

