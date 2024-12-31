Μια εμβληματική μουσική εκδήλωση έχει εντάξει ο ΣΚΑΪ στο πρόγραμμά του, την Πρωτοχρονιά, Τετάρτη 1 Ιανουαρίου στις 23.20: τη μεγάλη συναυλία «ΟΛΟΙ ΣΕ ΦΩΝΑΖΑΝ ΑΡΧΗΓΟ», με την οποία το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ τίμησε τον κορυφαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Δείτε το trailer:

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο, όπου πλήθος κόσμου συνέρρευσε για να ακούσει σπουδαίους ερμηνευτές σε μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του σημαντικού τραγουδοποιού. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μελίνα Ασλανίδου, η Γλυκερία, ο Στέλιος Διονυσίου, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, η Μελίνα Κανά, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Χρήστος Μάστορας, ο Μίνως Μάτσας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Αντώνης Ρέμος, η Μαρία Φαραντούρη ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν αγαπημένες επιτυχίες του, ενώ η Χάρις Αλεξίου ερμήνευσε το τραγούδι «Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό» που έδωσε και τον τίτλο στη συναυλία. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο και παρακολούθησε συγκινημένος τη συναυλία.

Τα έσοδα της συναυλίας δόθηκαν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

