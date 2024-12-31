Μερικές φορές, οι καλύτερες ιστορίες στη μικρή οθόνη είναι... βγαλμένες από τη ζωή, ακόμα και αν η σκηνή περιλαμβάνει ένα «ρομαντικό» ποτήρι γάλα.

Ναι, γάλα.

Πρόκειται για τη σκηνή του ερωτικού θριλέρ Babygirl, στην οποία ο χαρακτήρας του Χάρις Ντίκινσον βάζει τον χαρακτήρα της Νικόλ Κίντμαν να πιει ένα ποτήρι γάλα σε μπαρ ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν βλέμματα - φωτιά.

Η σκηνοθέτιδα της ταινίας Halina Reijn λέει ότι αυτή η πικάντικη εμπειρία της έχει συμβεί στην πραγματική ζωή.

Στη σκηνή που εκτυλίσσεται σε μπαρ, ο Σάμιουελ (Ντίκινσον), ο οποίος είναι κατά πολύ νεότερος της Ρόμι (Κίντμαν) και εραστής της, παραγγέλνει για αυτήν ένα ποτήρι γάλα από απέναντι. Όταν αυτή το πίνει, ο Σάμουελ της λέει «καλό κορίτσι» καθώς φεύγει από το μπαρ.

«Το γάλα είναι, φυσικά, αρχετυπικό», λέει η Reijn σε συνέντευξη στο IndieWire. «Το έχουμε δει και σε άλλες ταινίες. Είναι ένα σύμβολο της ζωώδους πλευράς του εαυτού μας. Μου έχει συμβεί».

Η Reijn συνέχισε περιγράφοντας τη δική της συνάντηση. Είπε ότι της συνέβη στο Βέλγιο πριν από χρόνια όταν είχε πάει μόνη της σε ένα μπαρ και συνάντησε έναν «νεαρό Βέλγο ηθοποιό», τον οποίο δεν κατονόμασε, αλλά είπε ότι ήταν διάσημος και «τουλάχιστον 15 χρόνια νεότερος από εμένα».

«Μου παρήγγειλε ένα ποτήρι γάλα. Σκέφτηκα ότι ήταν ένα απίστευτο, ζεστό πράγμα, και τόσο θαρραλέο, και έτσι ήθελα να τον ανταμείψω πίνοντάς το ολόκληρο και το έκανα», είπε.

Ενώ η Reijn παραδέχτηκε ότι ένιωσε ναυτία πίνοντας το γάλα, ένιωσε πως ήταν μια από τις πιο διεγερτικές στιγμές της ζωής της.

Το «Babygirl» κυκλοφόρησε ανήμερα τα Χριστούγεννα και ακολουθεί τη Ρόμι, μια δυναμική CEO, που έχει μια «καυτή» σχέση με τον πολύ νεότερό της, Σάμιουελ, ο οποίος κάνει πρακτική στην εταιρεία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Νικόλ Κίντμαν, Χάρις Ντίκινσον, ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Έσθερ Ρόουζ ΜακΓκρέγκορ.

Πηγή: skai.gr

