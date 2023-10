Νέγρος του Μοριά: Να ξέρετε ότι υπάρχει και η μαύρη Ελλάδα Ψυχαγωγία 13:50, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

209

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σύγχρονος «τραμπέτης» Νέγρος του Μοριά, κατά κόσμον Kevin Zans Ansong, μίλησε για το τραμπέτικο, αλλά και για την εμπειρία του στην Ελλάδα ως μαύρος Έλληνας