Forrest Gump: Πώς γυρίστηκε η σκηνή στο διάσημο παγκάκι – Βίντεο backstage

Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της κλασσικής πλέον, οσκαρικής ταινίας «Φόρεστ Γκαμπ» (Forrest Gump) ανέβηκε στο διαδίκτυο και ήδη έχει γίνει viral.

Στα backstage πλάνα, ο οσκαρικός Ρόμπερτ Ζεμέκις σκηνοθετεί τον επίσης οσκαρικό Τομ Χανκς, στον εμβληματικό του ρόλου.

Τα γυρίσματα αφορούν μία από τις σκηνές όπου ο Φόρεστ Γκαμπ αφηγείται τη ζωή του καθισμένος στο διάσημο παγκάκι της αφίσας της ταινίας, κρατώντας ένα κουτί σκοκολατάκια και περιμένοντας το λεωφορείο.

Ο Χανκς λέει τα λόγια του χωρίς ούτε ένα λάθος ενώ ο Ζεμέκις τον παρακολουθεί χωρίς να τον διακόψει. Στη συνέχεια ο Χανκς ζητά συμβουλές από το σκηνοθέτη για το που πρέπει να κοιτάει και πώς να έχει γυρίσει το σώμα του ενώ μιλά.

Behind the scenes on FORREST GUMP where Robert Zemeckis directs Tom Hanks. pic.twitter.com/EEy5mCRsOl