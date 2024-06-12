Και πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αφού αυτή είναι η Έφη Θώδη και γι’ αυτό και μετράει τόσα πολλά χρόνια καριέρας στο δημοτικό τραγούδι.

Μιλώντας στο Λοιπόν που κυκλοφορεί η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά όχι μόνο για προσωπικά της θέματα, την εκμετάλλευση που έζησε από ανθρώπους που αγάπησε, αλλά και την αχαριστία των παρουσιαστών, την πίστη της στο Θεό που την έχει σώσει αλλά και την άποψή της για την Eurovision, το Ζάρι και το τραγούδι με το οποίο θα πήγαινε η ίδια στον διαγωνισμό τραγουδιού αν ποτέ την έστελναν



-Κυρία Θώδη σε τι φάση σας πετυχαίνουμε επαγγελματικά την περίοδο αυτή;

«Ξεκουράζομαι, αλλά παράλληλα κλείνω τις εμφανίσεις μου για το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα. Το Πάσχα κυκλοφόρησα και ένα cd στο spotify με τραγούδια της χαράς και της ελπίδας, αλλά βγάζω και άλλα. Είμαι γενικά σε φάση ευτυχίας».

-Είστε ενεργή και στα social media, τι σας λέει ο κόσμος στο Tik Tok και το Instagram;

«Το τι αγάπη παίρνω από τον κόσμο, δεν λέγεται. Πολλή αγάπη. Όπου και να πάω, έρχονται και με αγκαλιάζουν και μου λένε πολύ όμορφα λόγια. Μου αρέσει πολύ να μου δείχνει ο κόσμος την αγάπη του».

-Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της επιτυχίας σας;

«Το μυστικό αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Θέλω να πω όμως πως ποτέ μου δεν προσποιήθηκα. Είμαι πολύ απλή, καθημερινή και δεν μεγαλοπιάνομαι. Ποτέ μου δεν είπα «α ποια είμαι εγώ». Ποτέ δεν καβάλησα καλάμι, στο χωριό μου άλλωστε δεν είχαμε καλαμιές»

-;Eχετε εισπράξει αχαριστία από τους παρουσιαστές…

«Απαπαπαπα, ούτε στο πετσί μου. Ούτε στο τομάρι μου τόση αχαριστία. Να δίνεις, να δίνεις και μετά να σε φτύνουν, να σε ξεχνάνε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα».

-Σας στεναχωρεί αυτό;

«Το έχω ξεπεράσει και πλέον δεν θα κάτσω να σκάσω, αν δεν με παίξει η τηλεόραση. Η τηλεόραση χάνει που δεν με έχει μέσα, όχι εγώ. Ας κάνουν μια έρευνα, ένα γκάλοπ και να δουν αν με θέλει ο κόσμος. Αυτοί δεν βάζουν αυτούς που θέλει ο κόσμος, αλλά αυτούς που θέλουν οι ίδιοι»

-Για το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι δικαιωθήκατε όταν είχατε πει ότι δεν θα μπει στη δεκάδα της φετινής Eurovision…

«Μα δεν ήταν τραγούδι αυτό. Ούτε αρχή, ούτε τέλος είχε. Ήταν ένα αλλόκοτο πράγμα, μια βλακεία, ένα γατοξέρασμα. Έβαλαν στο βίντεοκλιπ και μια γάτα, από εκεί να καταλάβεις πώς θα πηγαίναμε. Το είχα πει από την αρχή. Έχω τόση πείρα και γνώσεις πια που μπορώ να καταλάβω».

-Γιατί δεν έχουμε δει την Έφη Θώδη στη Eurovision ακόμη;

«Γιατί κανονίζουν αυτοί χωρίς τον ξενοδόχο. Εγώ θα ήμουν θετική να πάω στη Eurovision αυτή είναι η δουλειά μου. Αγαπώ τη χώρα μου. Εγώ δεν έφυγα από την Ελλάδα ζω εδώ γιατί την αγαπώ. Είχα τις ευκαιρίες μου να φύγω, αλλά δεν το έκανα».

-Με τι τραγούδι θα θέλατε να πάτε;

«Με το «Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί». Να χορεύουν οι βλάχοι και οι τσολιάδες και να γίνει χαμός».

-Είχατε ποτέ κάποιο μανιακό θαυμαστή που σας τρόμαξε;

«Για πολλά χρόνια μέχρι που σταμάτησα από τα κέντρα, είχα πολλούς θαυμαστές η αλήθεια είναι. Ένας ήθελε να με κλέψει, να με απαγάγει. Καθόταν και έπινε και με κοίταζε. Θυμάμαι σε ένα πανηγύρι προσπάθησε να με βουτήξει, αλλά με φυγάδευσαν. Πήγα στην αστυνομία και έτσι μπόρεσα και ξέφυγα. Έχω ζήσει πάντως μεγάλους έρωτες, με κυνήγαγε όλη η Ελλάδα».

-Εσείς δεν θέλατε κανέναν;

«Δεν ξέρω γιατί, μου τυχαίναν όλα τα σκατά. Οι σύντροφοί μου δεν ήταν καλοί άνθρωποι, κοιτάζαν να βάλουν χέρι στα λεφτά μου».

-Πιστεύετε στον Θεό;

«Αν πιστεύω; Κάνω τάμα στον Άγιο Φανούριο και σε όλους. Πολλές φορές ο Θεός μου έσωσε τη ζωή και στον Καναδά που πήγα πέρυσι, αν δεν είχα τη βοήθεια Του, δεν θα επέστρεφα. Η ψυχή μου είναι δοσμένη σε Εκείνον».

-Τι πάθατε εκεί;

«Έμπλεξα με ανθρώπους που δεν ήταν καλοί και πήγαν να μου κάνουν κακό στην υγεία μου, στα λεφτά μου. Άστα είναι μεγάλη ιστορία. Ο Θεός είναι δύναμη που μας ακούει».



