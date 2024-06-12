«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μαμάδες και κόρες εν δράσει- Δείτε το trailer

Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται μαμάδες και κόρες στο σημερινό επεισόδιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Οι μαμάδες δίνουν οδηγίες, οι κόρες μαγειρεύουν και ο Έκτορας Μποτρίνι περιμένει να δοκιμάσει και να αναδείξει το νικητήριο πιάτο.

Η Νάιρα και η μητέρα της Ελίζα συνεχίζουν από το προηγούμενο επεισόδιο και βρίσκουν απέναντί τους τη Σωστιάννα με την κόρη της Εύα.

Η Νάιρα, αν και δεν ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες της μαμάς κατάφερε να μαγειρέψει ένα νόστιμο πιάτο, να βγάλει εκτός παιχνιδιού τους αντιπάλους και να φτάσει τις έξι νίκες. Αυτή τη φορά, η Ελίζα είναι απόλυτη απέναντι στην κόρη της πως θα πρέπει να την ακούει αν θέλει να κερδίσουν.

Έτσι, οι δυο τους θα μπουν στην κουζίνα και αφού σκορπίσουν το κέφι τόσο στον Μάρκο όσο και στο κοινό, θα κληθούν να μαγειρέψουν «ψαρονέφρι αλα κρεμ με μανιτάρια και ρύζι». Ωστόσο και σε αυτή τη μαγειρική προσπάθεια δεν θα λείψουν οι εντάσεις ανάμεσά τους.

Η Σωστιάννα και η Εύα είχαν κάνει πολύ καλή εντύπωση σε προηγούμενα επεισόδια της Μαμάς και είχαν κερδίσει 4.000 ευρώ. Οι δυο τους μπαίνουν και πάλι στην κουζίνα για να διεκδικήσουν εκ νέου τον τίτλο του καλύτερου πιάτου. Η Εύα με απόλυτα συντονισμένες κινήσεις και εκτελώντας κατά γράμμα τις οδηγίες της μαμάς της μαγειρεύει «μουσταρδένια γαλοπούλα με πατατούλες τηγανητές και γραβιέρα με πορτοκάλι».

Θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν και πάλι τον Έκτορα με τις μαγειρικές τους ικανότητες; Μαγειρική μονομαχία μεταξύ κοριτσιών, όμως ένα από τα δύο θα αναφωνήσει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

