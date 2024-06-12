Στην καρέκλα του καλεσμένου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε χθες ο Νικηφόρος Βυθούλκας.

Ο τραγουδιστής που ξεκίνησε την καριέρα του από το X-Factor και εδώ και χρόνια ηγείται σχημάτων ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για τα πρώτα του βήματα, τα όνειρά του αλλά και τον ανταγωνισμό που δεν πίστευε ότι θα συναντήσει στον χώρο αυτό αλλά και το πόσο ξενέρωσε τελικά όταν γνώρισε κάποια από τα ινδάλματά του.

«Όταν ήμουν μικρός, πίστευα ότι θα πάω δω έναν τραγουδιστή, που θαυμάζω, θα του πάω να ακούσει κάτι από εμένα και θα με βοηθήσει να ξεκινήσω την καριέρα μου. Έτσι νόμιζα ότι γίνεται» είπε και συνέχισε:

«Στη δουλειά μας, συνάδελφοι είμαστε και δεν δίνει ό ένας στον άλλο ένα ποτήρι νερό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα απλά ένα μέτρο. Στο σημείο που είμαι, όσον αφορά τους συνεργάτες μου, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ανοιχτοχέρης γίνεται.

Όσον αφορά τα παιδιά που θέλουν να μπουν στο χώρο, επειδή δεν το ήξερα και δεν μπορούσε κάποιος να μου το μάθει, τους λέω να μην μου κάνουν καμία ερώτηση.

Ό,τι και να πω είναι λάθος, γιατί δεν πρέπει να δίνουμε σκονάκια σε κανέναν. Δε θα μάθει τίποτα. Όταν ξεκινούσα για να πάω σε μαγαζί νόμιζα ότι θα διαβάσω αγγελία πίσω από την εφημερίδα. Ξεκίνησα πηγαίνοντας σε ένα καραόκε πάρτι, στην Πάτρα, που σπούδαζα»

Ο ίδιος προσπαθεί να παραμένει προσγειωμένος και περιέγραψε δύο περιστατικά που τον γείωσαν στην αρχή της καριέρας του:

«Έχω βγάλει το πρώτο μου τραγούδι και περνάω από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο. Βρίσκομαι στα αρώματα και ακούω επευφημίες από τα κορίτσια. Λέω εντάξει, καλά πάμε. Γυρνάω προς τα εκεί με χαμόγελο για να χαιρετήσω και βλέπω δίπλα τον Σάκη Ρουβά.

Έχω πάθει και χειρότερο σε ένταση. Όταν ήμουν στην Πάτρα και σπούδαζα, πήδηξα τον φράχτη στο στάδιο της Παναχαϊκής για να ακούσω το soundcheck του Χατζηγιάννη. Ήθελα να δω πώς γίνεται. Έξω ουρές ο κόσμος. Όταν τελείωσε πήγα να βγω από την είσοδο και ανοίγει η πόρτα και ουρλιάζουν. Εισπράττω πώς είναι να είσαι σταρ και μόλις με βλέπουν, ξενερώνουν και είχα αυτήν την αντίδραση για άλλη μια φορά στη ζωή μου» είπε ο Νικηφόρος.

