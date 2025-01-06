H tell-all συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού στον Τάσο Τρύφωνος για τον πατέρα της, την άρνηση να κάνει παιδί, τις άβολες τηλεοπτικές στιγμές, την προσωπική της ζωή αλλά και τη σχέση της με τη Μαρία Ιωαννίδου.

Η συνέντευξη έγινε στο πλατό του Kαλύτερα δε γίνεται και μίλησε για όλα, τους γονείς της, τις δύσκολες στιγμές στην τηλεόραση, την προσωπική της ζωή.

«Επιβιώσαμε και φέτος» είπε χαρακτηριστικά για το 2024 που έφυγε.

«Η μητέρα μου έχει παράπονο που λένε Ναταλία του Φρέντυ και δε λένε της Εριέττας, διότι και η μαμά μου στη δική της ζωή και καριέρα υπήρξε πετυχημένη» ανέφερε.

«Μέχρι μια ηλικία ήμουν πιο κοντά στον μπαμπά γιατί του συγχωρούσα τα πάντα παρότι μεγάλωσα χωρίς κανέναν από τους δύο, τους έβλεπα τα Σαββατοκύριακα. Δεν σκεφτόμουν ότι η μαμά μου είχε μια διαφημιστική εταιρεία να διευθύνει. Από τις πιο σημαντικές συμβουλές που έχω λάβει στη ζωή μου, εκεί που οι μανάδες έλεγαν στις κόρες να βρουν έναν καλό γαμπρό, εγώ είχα μια μάνα στα 80s που έλεγε να έχεις το δικό σου πορτοφόλι για να μπορείς να ερωτευτείς αυτόν που θέλεις. Σκεφτόμουν πάντα συναισθηματικά, αν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος και ποτέ το πορτοφόλι του. Ο μπαμπάς μου μού έλεγε "κοίτα να είσαι καλός άνθρωπος". Είναι υποτιμημένη η καλοσύνη στη δουλειά μας.

Πήγαινα κρυφά και έβλεπα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, με πήγαινε ο Πέτρος, ο πρώην άνδρας μου, με τη μηχανή. Πήγαινα συνήθως βράδυ. Είχα περάσει αρκετά βράδια εκεί. Το είπα ακόμα και στη μαμά μου αργότερα. Με έμαθε να ζω και όχι να επιβιώνω. "Έφυγε" πολύ νέος, 64 χρονών αλλά έλεγε "δεν με πειράζει" γιατί είχε ζήσει. Ήμουν 32 ετών. Είναι καμάρι μου που είμαι κόρη του Φρέντυ. Είναι το όνειρό μου να κάνω μια αναβίωση των εκπομπών του αλλά δεν ξέρω πόσο θα πούλαγαν αυτά τα "διαμάντια". Δεν μου το έχουν προτείνει» ανέφερε αρχικά.

«Δεν έχει άδικο που κάνει δημόσια παράπονα η Μαρία Ιωαννίδου»

«Αγαπούσα πάρα πολύ τη Μαρία Ιωαννίδου, ήταν σαν την ξανθιά πριγκίπισσα του παραμυθιού και ήταν πα΄ρα πολύ καλή μαζί μου. Ήταν τόσο νέα, όμορφη, φρέσκια. Δεν ζήλεψα καθόλου. Ήμουν εκπαιδευμένο παιδάκι, είχα μάθει να μπαίνουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή των γονιών μου, ούτε μούτρα ούτε τίποτα» είπε για την τελευταία σύζυγο του πατέρα της. «Δεν έχει πολύ άδικο που κάνει δημόσια παράπονα η Μαρία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χαθεί. Πάντα τα παιδιά οφείλουμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε. Το εισπράττω και λέω "έχει δίκιο". Θα το σηκώσω. Δεν ισχύει ότι δεν μας συνδέει κάτι. Περάσαμε πολύ όμορφα όσο ζούσε ο μπαμπάς, ποτέ δεν τσακωθήκαμε».

«Ο φόβος της απόρριψης μου άφησε μια άρνηση να κάνω παιδί»

«Η οικογένειά μου είναι η χαρά των ψυχολόγων. Η γιαγιά μου χώρισε όταν ο πατέρας μου ήταν μικρός. Στο δικό μου πρόσωπο είδε τη δεύτερη ευκαιρία να εξιλεωθεί γιατί δεν ήταν καλή μάνα για τον Φρέντυ. Ήταν καταπληκτικός άνθρωπος, τόσο μοντέρνος, είχε τόσο χιούμορ. Νομίζω ότι στην κηδεία της ένιωσα να ξεριζώνεται η καρδιά μου.

Το κανονικό ξέσπασμα για το ότι δεν μεγάλωσαν οι γονείς μου έγινε στην εφηβεία. Έπαθα ένα "αφού δεν με θέλατε γιατί με κάνατε". Πάλι με συζήτηση το λύσαμε αλλά θέλει πολλά χρόνια ψυχανάλυση που κάνω. Τον φόβο της απόρριψης τον δουλεύεις. Αλλά κάτι σου αφήνει. Εμένα μου άφησε μια παγιωμένη άρνηση του να κάνω παιδί. Δηλαδή, άλλες γυναίκες που έχουν ζήσει, όπως έζησα εγώ τα δικά μου παιδικά χρόνια, δεν θα έβλεπαν την ώρα να μεγαλώσουν και να πουν "τώρα εγώ θα κάνω τη δική μου οικογένεια και θα γίνω μια τέλεια μάνα". Εμένα μου έβγαλε το ανάποδο», είπε για το γεγονός ότι δεν θέλησε να κάνει παιδί. «Πιθανότατα θα ήμουν μία πάρα πολύ καλή μητέρα, θα ήμουν υπεύθυνη σαν μητέρα. Δεν θα ήμουν όμως τίποτε άλλο, θα ήμουν μόνο αυτό. Δεν θα ήμουν και δημοσιογράφος και παρουσιάστρια και μητέρα και φίλη και γκόμενα και σύντροφος. Θα ήμουν μόνο μητέρα. Με ξέρω, δεν ήθελα. Δεν ήθελα ποτέ να το κάνω» εξήγησε.

Μία ερώτηση δεν δέχτηκε να απαντήσει μόνο: «Είχες εξομολογηθεί δημόσια ότι είχες μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στα 21 σου. Αυτό τότε το έκανες αυτοματοποιημένα ή ήταν κάτι που σε έφερε σε δίλημμα, σε βασάνισε μέσα σου;», τη ρώτησε ο Τάσος Τρύφωνος.

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό, καθόλου. Είναι κάτι που το έχω αφήσει πίσω μου και δεν θέλω να το συζητήσω».

Ο γάμος με τον Ίμβριο και οι άντρες

«΄Έπαθα μια κρίση πανικού τις μέρες που πήγα να αγοράσω τις λαμπάδες του γάμου και το είπα στον Πάριο και μου είπε "δεν σου λέει κάτι αυτό;". Περάσαμε πολύ ωραία και τη μέρα του γάμου και τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένας υπέροχος γάμος που συνοδεύτηκε από ένα υπέροχο διαζύγιο, ολομέταξο.

Έφτασα ξανά στο να συζητάμε για γάμο.

Με τους ανθρώπους που υπήρξα ζευγάρι δεν ήταν μόνο όμορφοι. Είχαν καλοσύνη, γλυκύτητα, χιούμορ. Δεν έφτανε η ομορφιά, έπρεπε να έχουν κι άλλα πράγματα. Είχα σχέσεις που δεν τις ξέρει κανείς.

Από το 2015 δεν είμαι διάφανη στη ζωή μου, μπήκαν μουσαμάδες, κατέβηκαν ρολά. Αν θες να προστατέψεις τη ζωή σου μπορείς, προσέχεις πού πας.

Περισσότερο έχω αγαπηθεί στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι έχω υπάρξει ούτε θύτης ούτε θύμα. Ούτε βασάνισα ούτε με βασάνισαν. Όσο με πλήγωσαν πλήγωσα αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι του έρωτα. Δεν είχα δίπλα μου άτομα που θα κέρδιζαν αναγνωρισιμότητα. Ακόμα και για όσα οι φίλοι μου έλεγαν ότι αυτό ήθελα, εν τέλει αποδείχτηκε περίτρανα ότι με αγάπησαν.

Έχω ζήσει πολύ ωραίες σχέσεις αλλά έχω ακόμα λίγο. Ο έρωτας δεν έχει ηλικία» ανέφερε.

Οι άβολες στιγμές στην τηλεόραση και το σήμερα της ψυχαγωγίας

«Έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό και στην αρχή πικραινόμουν αλλά μετά κατάλαβα ότι και αυτοί που σου κάνουν σχόλιο δεν ξέρεις τι κουβαλάει, τι χέρι κρύβεται πίσω από το πληκτρολόγιο» ανέφερε.

«Μπήκε ο Ανδρέας, έγινε όλη η ιστορία με την Άσπα και την Ελεάννα και την Φωτεινή, χαμός και όταν τελείωσε η σεζόν εκείνη, όλοι συμφώνησαν ότι ο παρουσιαστής της δεύτερης έπρεπε να είναι ο Ανδρέας. Με πείραξε; Δεν με πείραξε. Στεναχωρήθηκα γιατί ένιωσα αυτό που λες, "άχρηστη είμαι". Δηλαδή ένιωσα ότι δεν το έκανα καλά, ναι. Αυτό το ένιωσα. Ότι "να είδες, πόσο καλύτερος είναι ο Ανδρέας;". Αλλά όχι ανταγωνιστικά προς τον Ανδρέα ούτε από ζήλια ή φθόνο, απλά στον εαυτό μου είπα: "δεν τα κατάφερες ηλίθια! Να, κοίτα πόσο καλύτερα το κάνει ο άλλος"» είπε για τη δεύτερη χρονιά του Fame Story.

«Πολύ άβολα ένιωσα σε εκείνο το live του Star Academy με τον Καρβέλα και τον Μένιο. Αυτά τα τρία λεπτά μου φάνηκαν 4 ώρες!» αποκάλυψε.

«Η μόνη καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης αυτή τη στιγμή είναι της Δανάης. Ως ένα σημείο μπορώ να υποστηρίξω το infotainment. Αν μου βάλεις πράγματα που δεν μπορώ να διαχειριστώ δεν θα είναι καλό. Δεν είναι όλες οι εμφανίσεις των πολιτικών επιλογή μου. Κάποιες είναι κάποιες όχι.

Είναι σαν να έχουμε ξεμείνει από θέματα οι εκπομπές ενώ δεν είναι έτσι.

Έχω κάνει πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Ας μην πούμε τη λέξη "ντράπηκα". Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, είναι μαθήματα.

Εγώ θέλω να κάνω ΤΗΝ βραδινή εκπομπή, το Αλάτι και πιπέρι. Κάπως έτσι θα ήθελα να κλείσω την αυλαία.

Έφυγα από τον Alpha το 2013 γιατί είχε κλείσει ο κύκλος τότε, ήταν οι συνθήκες ώριμες, πήγα στον ΑΝΤ1 και έκανα το "Η Γερμανού ξανάρχεται". Δεν είχα σκίσει τότε. Για να πάω σε ένα κανάλι κοιτάζω πρώτα το project, μετά τη συμπεριφορά. Ο κόσμος πιστεύει ότι παίζουν τεράστια ποσά. Σε κάποιες εταιρείες παραγωγής παίζουν. Εγώ δεν ανήκω σε αυτές αλλά είμαι ευχαριστημένη.

Σαφώς και με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος χωρίς να άγομαι και να φέρομαι» ανέφερε.

Όσο για τα απωθημένα της και ως παρουσιάστρια και ως στιχουργός είναι η Χαρούλα Αλεξίου.

