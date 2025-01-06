Ο Σεμπάστιαν Σταν πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Κριστιάν Μουντζίου «Fjord»

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας Διαφορετικός Άνθρωπος» («A Different Man»), πριν από λίγες ώρες, Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan) θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του πολυβραβευμένου Ρουμάνου δημιουργού Κριστιάν Μουντζίου (Cristian Mungiu) με τίτλο «Fjord».

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν την άνοιξη.

Το σενάριο λαμβάνει χώρα σε ένα μικρό νορβηγικό χωριό όπου οι διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών που ζουν δίπλα-δίπλα και που οι σύζυγοι του κάθε σπιτιού έχουν άλλη υπηκοότητα, έρχονται στην επιφάνεια.

Ακολουθεί τη σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους και των παιδιών που έχουν την ίδια ηλικία και εστιάζει στις προκλήσεις που προκύπτουν όταν οι πολιτισμικές διαφορές συγκρούονται με θέματα ανατροφής και κοινωνικών αξιών.

Η ταινία θέτει ερωτήματα για την ανοχή, την ιδιωτικότητα και την προσωπική ελευθερία.

Ο διάσημος ηθοποιός ο οποίος έχει γεννηθεί στη Ρουμανία, εκπληρώνει ένα προσωπικό όνειρο συνεργαζόμενος με τον βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη, σύμφωνα με το World of Reel.

Η νέα παραγωγή του Κριστιάν Μουντζίου, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει έξι ταινίες μεταξύ των οποίων τις «4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες» το 2007 και «R.M.N.» το 2022, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

