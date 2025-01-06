Επική ήταν η αντίδραση της Σοφία Βεργκάρα, όταν έχασε… ξανά Χρυσή Σφαίρα, αυτήν τη φορά από την Τζόντι Φόστερ, η οποία κέρδισε την 5η Χρυσή Σφαίρα της, μετά το Emmy για τον ρόλο της στη μίνι σειρά «True Detective: Night Country».

Την ώρα που η 62χρονη ηθοποιός παραλάμβανε το βραβείο της, η Σοφία Βεργκάρα, που ήταν υποψήφια για πέμπτη συνεχόμενη φορά χωρίς να έχει κερδίσει καμία, ακούστηκε να διαμαρτύρεται.

«Όχι, όχι!, δώστε μου μία» ακούστηκε να λέει χιουμοριστικάη Βεργκάρα, που ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στη «Griselda».

«Το καλύτερο πράγμα σε αυτήν την ηλικία και σε αυτήν την εποχή, είναι να ανήκεις σε μια κοινότητα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως εσύ Σοφία», σχολίασε από την πλευρά της η Τζόντι Φόστερ.

Πηγή: skai.gr

