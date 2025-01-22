Eurovision: Έτσι θα είναι η σκηνή του Εθνικού Τελικού

Λίγες μέρες έμειναν μέχρι τον Εθνικό Τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, στις 21:00, στο Christmas Theater kai θα παρουσιάσουν οι Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου.

Tην καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η μεγάλη βραδιά, που θα κρύβει πολλές εκπλήξεις, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και στην ελληνική νοηματική γλώσσα στην ΕΡΤ1 στο live streaming του ERTFLIX.

Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Στο Breakfast @Star αποκαλύφθηκε η σκηνή του εθνικού τελικού που θυμίζει κάτι από Eurovision. Οι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται θα κάνουν πρόβες την επόμενη Δευτέρα και Τετάρτη ώστε να μπορέσουν να έχουν επαφή με την σκηνή.

Οι συναντήσεις με τον Φωκά Ευαγγελινό έχουν ήδη ξεκινήσει όπως είναι λογικό. Όπως αναφέρθηκε η Barbz και η Nafsika έχουν κάνει αλλαγές στην ενορχήστρωση των τραγουδιών τους ενόψει του τελικού.

