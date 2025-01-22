Κατερίνα Γκαγκάκη - Σπύρος Καπράλος: Ένα low profile ζευγάρι

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day για ένα ζευγάρι που ναι μεν δεν κρύβεται αλλά δεν προβάλλει τη σχέση του.

Ο λόγος για την επικοινωνιολόγο Κατερίνα Γκαγκάκη και τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο.

Η αποκάλυψη έγινε με αφορμή την εκδήλωση για τα 16 χρόνια προσφοράς του Σπύρου Καπράλου στην Ολυμπιακή Επιτροπή που έγινε στο ΚΠΙΣΝ.

«Θέλω να πω για τον κ. Καπράλο, κάτι που δεν το ξέρει το ευρύ κοινό είναι ότι έχει μια πολύ όμορφη σχέση με την Κατερίνα Γκαγκάκη. Είχε το άγχος να βοηθήσει το στήσιμο της εκδήλωσης, δεν ήθελε να βγει στα φώτα. Έχω καταλάβει ότι είναι μια σχέση on-off» είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Ήταν μαζί στο παρελθόν, έκαναν ένα διάλειμμα, σταμάτησαν για πολλά χρόνια να είναι μαζί και τα τελευταία χρόνια ξανασυναντήθηκαν. Είναι πολύ καλά τώρα, είναι στα κόκκινα» ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Το τελευταίο διάστημα το ζουν. Η Κατερίνα έχει πολύ χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

