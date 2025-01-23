Eurovision 2025: Επιζήσασα της σφαγής της Χαμάς η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Η 24χρονη Γιουβάλ Ραφαήλ, επιζήσασα του μακελειού της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova της 7ης Οκτωβρίου 2023, θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην φετινή Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας τον προσεχή Μάιο.

Η Γιουβάλ αναδείχθηκε νικήτρια του The Next Star, ενός δημοφιλούς τηλεοπτικού talent show της ισραηλινής τηλεόρασης, όπου είχε συμμετάσχει στο παρελθόν και η Netta, νικήτρια της Eurovision το 2018.

Στον τελικό, η 24χρονη τραγούδησε το Dancing Queen των ΑBBA και το αφιέρωσε σε όλα τα θύματα του φεστιβάλ Nova που «ήθελαν να χορέψουν και δεν επέστρεψαν ποτέ».

Η Γιουβάλ σώθηκε καθώς κρυβόταν κάτω από τα πτώματα φίλων της και άλλων άτυχων νέων που βρισκόταν την ώρα της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ.

Τώρα η 24χρονη σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη Eurovision ως μέσο για να πει την ιστορία της.

«Η μουσική μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα με θαυμάσιο τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι «η συμμετοχή στον διαγωνισμό τώρα είναι ένα δώρο της μοίρας».

Πέρσι, η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Έντεν Γκόλαν, που επίσης πήγε με «μήνυμα» στον διαγωνισμό, γιουχαΐστηκε άγρια εντός και εκτός αρένας και κατέλαβε την πέμπτη θέση για το τραγούδι της "Hurricane".

«Κρυβόμουν κάτω από πτώματα»

Σύμφωνα με όσα είπε η Γιουβάλ Ραφαέλ στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο του 2024, όταν άρχισαν τα πυρά από ρουκέτες, που προηγήθηκαν της επίθεσης των μαχητών της Χαμάς, κατέφυγε μαζί με άλλους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ σε αντιαεροπορικό καταφύγιο.

Όμως αλλεπάλληλες ομάδες ενόπλων της Χαμάς άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό του καταφυγίου, μια μικρή στοιχειώδη δομή από μπετόν που είχε κατασκευαστεί στην άκρη του δρόμου.

«Ήμουν μάρτυρας ανείπωτων φρικαλεοτήτων. Φίλοι και ξένοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν μπροστά στα μάτια μου», είπε.

«Όταν τα πτώματα των σκοτωμένων έπεσαν πάνω μας, κατάλαβα πως το να κρυφτώ κάτω από αυτά ήταν ο μοναδικός τρόπος για να επιζήσω από αυτόν τον εφιάλτη».

«Από τουλάχιστον 40 ανθρώπους που είχαν στοιβαχθεί στο καταφύγιο, μόνο 11 βγήκαν από αυτό ζωντανοί τελικά», πρόσθεσε.

