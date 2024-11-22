Στον απόηχο της αποχώρησης της Έφης Καλογήρου, μία νέα διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινάει στο My Style Rocks. Το θέμα της ημέρας είναι ελεύθερο, οι επιλογές απεριόριστες και μία νέα διαγωνιζόμενη περνάει το κατώφλι του διαγωνισμού, η Βανέσσα Μιχαηλίδη.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Έλλη δηλώνει ευτυχισμένη στον κόσμο του My Style Rocks και αυτό βγαίνει στο χαμόγελο αλλά και στο χιούμορ με το οποίο διαχειρίζεται όποια κριτική φτιάχνοντας την διάθεση όλων.

Γιατί θέλει η Μαρία να δώσει το… φιλί της ζωής στον Γιώργο Καράβα;

Η Νικολέτα θέλει με τη σημερινή της εμφάνιση να αποδείξει πως δεν είναι τόσο dark όσο έχει χαρακτηριστεί. Θα τα καταφέρει;

Η Βανέσσα είχε κερδίσει στα bootcamp την προτίμηση της Έλενας Χριστοπούλου και του Γιώργου Καράβα. Θα καταφέρει σε αυτή την πρώτη της εμφάνιση να αλλάξει τη γνώμη του Στέλιου Κουδουνάρη;

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.