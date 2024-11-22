Υπάρχουν πλέον τρία πράγματα που είναι σίγουρα στη ζωή: Οι φόροι, ο θάνατος και το ότι κάθε Δεκέμβριο το «All I Want for Christmas is You» της Mariah Carey παίζει… παντού. Είτε βρίσκεσαι σε ένα εμπορικό κέντρο, είτε σε ένα πάρτι, είτε ακούς ραδιόφωνο, είτε μια γιορτινή playlist, ξέρεις ότι η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων έχει ξεκινήσει όταν ακούς τις πρώτες νότες του κλασικού τραγουδιού της Carey.

Το «All I Want for Christmas is You», που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια, έχει μπει στο πάνθεον της χριστουγεννιάτικης διασκέδασης μαζί με τα «Blue Christmas», «Rockin’ Around the Christmas Tree» και «It’s the Most Wonderful Time of the Year».

Το τραγούδι ήταν μια σχετικά μέτρια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, φτάνοντας στο νούμερο 12 της λίστας ραδιοφωνικών τραγουδιών όλων των ειδών του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο (μπλοκαρισμένο από το Stay Another Day των East 17) και στην Ιαπωνία. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το τέλος της ιστορίας. Αλλά το κομμάτι συνέχισε να επιστρέφει πιο δυνατό και πιο δημοφιλές κάθε περίοδο των γιορτών.

Το τραγούδι έχει πλέον κατακτήσει την κορυφή των charts σε περισσότερες από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και στέφθηκε επίσημα το 2023 από το Billboard ως το καλύτερο γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών με βάση τις εμπορικές επιδόσεις. Η επιτυχία και η διαχρονική δύναμη του «All I Want for Christmas is You» είναι συγκλονιστική. Και τότε «γεννάται» το εξής ερώτημα: Πώς το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε τόσο συνώνυμο των Χριστουγέννων όσο και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης;

«Με την πιο βασική έννοια, πρόκειται για ένα τόσο διασκεδαστικό τραγούδι», λέει ο Dr Brittnay L Proctor, καθηγητής σπουδών μέσων ενημέρωσης και λαϊκής κουλτούρας στο New School της Νέας Υόρκης. Για τον Dr Proctor, το «All I Want for Christmas is You» «πήρε την ιδέα του χριστουγεννιάτικου προτύπου και την ανέτρεψε», «φέρνοντας αβίαστα μαζί στοιχεία gospel, R&B και pop» με έναν «εγκάρδιο, χαρούμενο τρόπο που αγγίζει αυτή την ιδέα του χριστουγεννιάτικου πνεύματος». Ή όπως λέει η μουσικογράφος Kate Solomon στο BBC, πρόκειται για ένα «τέλειο pop τραγούδι που τυχαίνει να είναι και χριστουγεννιάτικο».

Ο χριστουγεννιάτικος ήχος του

Προφανώς, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα σύγχρονο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο Justin Bieber και οι Killers έχουν προσπαθήσει, αλλά όλα τα πρωτότυπα τραγούδια τους δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Για τον Nate Sloan, μουσικολόγο και συν-διοργανωτή του podcast «Switched On Pop», αυτό που δυσκολεύει τη συγγραφή επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών είναι ότι «είναι η μόνη φορά που υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα ότι οι καλλιτέχνες της pop πρέπει να καινοτομούν και να δημιουργούν νέους ήχους».

Ο Sloan επισημαίνει ότι ακόμη και όταν σύγχρονοι καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa ή ο Bruno Mars αναφέρονται στη μουσική τους σε παλιούς ήχους όπως η disco ή το new jack swing, «πρέπει να ακούγονται καινούργιοι και φρέσκοι, ενώ όταν έρχεται ο Δεκέμβριος υπάρχει αυτή η εντελώς αντίθετη παρόρμηση από το κοινό, που είναι να γυρίσουν πίσω στον χρόνο, στις δεκαετίες του 1940 και του ’50 με τον Bing Crosby και τη Brenda Lee». Πάρα πολλές σύγχρονες απόπειρες πρωτότυπων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών αποτυγχάνουν όταν προσπαθούν να τα έχουν και τα δύο, ανατρέχοντας σε ήχους της παλιάς σχολής, αλλά προσθέτοντας μια σύγχρονη πινελιά – ακούστε για παράδειγμα το «Santa Tell Me» της Ariana Grande.

Η Carey δήλωσε ότι στόχος της με το τραγούδι ήταν να κάνει κάτι διαχρονικό, ώστε να μην αισθάνεται σαν τη δεκαετία του 1990. Γι’ αυτό τον λόγο έκανε διπλή εγγραφή στη φωνή της, με τρόπο που έχει ως πρότυπο την παραγωγή «Wall of Sound», του δυσφημισμένου πλέον Phil Spector, και συγκεκριμένα τη δουλειά του με τον Ronnie Spector από τους Ronettes και την εκδοχή του Sleigh Ride.

Όπως λέει η κριτικός ποπ κουλτούρας, Aisha Harris, στο BBC, το τραγούδι «μοιάζει τόσο μοντέρνο όσο και νοσταλγικό» χάρη στην «ενορχήστρωση, τα καμπανάκια που κουδουνίζουν και τις αρμονίες που είναι ξεκάθαρα ένας φόρος τιμής στο Christmas (Baby Please Come Home) της Darlene Love [σε παραγωγή του Spector]». Το τραγούδι ακουγόταν σαν ένα πανάρχαιο κλασικό τραγούδι όταν πρωτοβγήκε, και, δεδομένου ότι ανασύρεται μόνο μία φορά το χρόνο, ακούγεται πάντα φρέσκο.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει το «All I Want for Christmas is You» να μοιάζει σαν να προέρχεται από μια άλλη εποχή της μουσικής είναι η εξέλιξη των συγχορδιών. «Τα περισσότερα επιτυχημένα ποπ τραγούδια σήμερα, όπως το ''A Bar Song'' των Shaboozey, είναι τραγούδια με τέσσερα ακόρντα», λέει ο Sloan. «Αλλά τα γιορτινά τραγούδια όπως το ''The Christmas Song'' (Chestnuts Roasting on an Open Fire) έχουν όλες αυτές τις πολύπλοκες χρωματικές συγχορδίες που αλλάζουν συνεχώς». Υπολογίζει ότι το «All I Want for Christmas is You» έχει δεκατρείς συγχορδίες, κάνοντάς σε έτσι να νιώθεις ότι «βιώνεις αυτό το διαφορετικό αρμονικό τοπίο».

Η άνοδος του τραγουδιού σε χριστουγεννιάτικο πρότυπο πήρε σημαντική ώθηση όταν εμφανίστηκε στην κορυφαία σκηνή της ρομαντικής κωμωδίας «Love Actually», του 2003, ερμηνευμένο από τη νεαρή ηθοποιό Olivia Olson.

Από τότε, η Carey συνεχίζει να βρίσκει νέους και καινοτόμους τρόπους για να κρατήσει το «All I Want for Christmas is You» στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων. «Η μουσική βιομηχανία θα πρέπει να ονειρεύεται λευκά Χριστούγεννα», έγραψε το 2017 ο «Economist», αναφερόμενος στην επιτυχία της τραγουδίστριας. Το τραγούδι της αποφέρει περίπου 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο σε δικαιώματα. Μετά το «Love Actually» αναγεννήθηκε μέσα από τις εκδοχές καλλιτεχνών όπως οι My Chemical Romance, το 2004, η Demi Lovato, το 2012, και η Ariana Grande, το 2014, αν και καμία δεν πέτυχε την επιτυχία της αρχικής εκδοχής.

