Sebastian Stan: Οι σταρ του Χόλιγουντ φοβούνται τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Σεμπάστιαν Σταν, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία για τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ, «The Apprentice», με επίκεντρο τη σχέση του τη δεκαετία του 1970 με τον δικηγόρο Ρόι Κον, έχει πει ότι άλλοι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ «φοβούνται» πολύ τον εκλεγμένο πρόεδρο για να συμμετέχουν στα ΜΜΕ μαζί του.

Ο Σταν ισχυρίστηκε ότι δεν έχει βρει ούτε έναν συνάδελφο για να εμφανιστεί μαζί του στη σειρά «Actors on Actors« του Variety, στην οποία οι βασικοί διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατου Q&A για την ταινία στο Λος Άντζελες, μαζί με τον σκηνοθέτη Αλί Αμπάσι, ο Σταν είπε: «Δεν μπορούσα να βρω άλλον ηθοποιό να έρθει μαζί μου, επειδή φοβόντουσαν πολύ να πάνε και να μιλήσουν για αυτήν την ταινία. Οπότε δεν μπόρεσα να το κάνω».

«Εισπράττω αγάπη από μερικούς από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς και σεναριογράφους, οι οποίοι έχουν δει την ταινία και τη λατρεύουν» είπε ο ηθοποιός. «Αλλά είχα μια πρόταση να πάρω μέρος στο Actors on Actors του Variety και δεν μπορούσα να βρω άλλον ηθοποιό να έρθει μαζί μου».

«Δεν δείχνω κάποιον συγκεκριμένο» συνέχισε ο Σεμπάστιαν Σταν. «Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την έγκριση από τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων ή τους ανθρώπους που τους εκπροσωπούσαν γιατί φοβόντουσαν πολύ να μιλήσουν για αυτήν την ταινία» διευκρίνισε.

«Αυτό που δήλωσε ο Σεμπάστιαν είναι ακριβές» είπε ο συντάκτης του Variety, Ραμίν Σετούντε, στο «Deadline». «Τον προσκαλέσαμε να συμμετάσχει στο Actors on Actors, αλλά άλλοι ηθοποιοί δεν ήθελαν να είναι μαζί του επειδή δεν ήθελαν να μιλήσουν για τον Ντόναλντ Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

