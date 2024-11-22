Το «The Voice of Greece» έρχεται για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ και, μέσα από τη συναρπαστική διαδικασία των Blind Auditions, στοχεύει στην ανάδειξη της καλύτερης Φωνής της Ελλάδος! Αυτής, που θα κερδίσει το χρυσό συμβόλαιο με την μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας, τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Δείτε το trailer:

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου παίρνουν τις θέσεις τους και ακούν προσεκτικά τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους, που ερμηνεύουν τραγούδια από διάφορα είδη μουσικής. Τραγούδια που ξεσηκώνουν, αλλά και συγκινούν! Φυσικά, από αυτές τις Blind Auditions δεν λείπουν οι εξομολογήσεις και οι... προκλήσεις των coaches, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα «ναι» εκείνων που θέλουν να εντάξουν στις ομάδες τους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται, στο Family Room, τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους για να μοιραστούν τα συναισθήματά τους από την εμπειρία που έζησαν πάνω στο stage του #TheVoiceGR και να μεταφέρει τα δικά του θετικά vibes!

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 21.00.

Πηγή: skai.gr

