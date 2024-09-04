Ήβη Αδάμου: Η μητρότητα, η ζωή στην Αλεξανδρούπολη και τα αρνητικά σχόλια για το «Είπες»

Στον τόπο που έχει γίνει σπίτι της και που κατοικεί με τον άντρα της ζωής της Μιχάλη Κουινέλη και την κόρη της Ανατολή, την Αλεξανδρούπολη υποδέχτηκε η Ήβη Αδάμου την συμπατριώτισσά της Χριστιάνα Αριστοτέλους.

Η τραγουδίστρια ξενάγησε την παρουσιάστρια της εκπομπής «Με αγάπη Χριστιάνα» του Alpha Κύπρου στην πόλη της και μίλησε για όλα. Πρώτα απ’ όλα για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση της κόρης της.

-Πώς σε άλλαξε η μητρότητα; Βλέπεις διαφορές στην Ήβη;

«Αλίμονο. Κυρίως με τη μητρότητα έγιναν αλλαγές. Καμία σχέση. Δεν θυμάμαι καν τι έκανα πριν για να φανταστείς. Δε θυμάμαι τι έκανα στη ζωή μου.

Τώρα νιώθω ότι όλα έχουν ένα νόημα, ένα σκοπό. Υπάρχει λόγος που τα κάνω, μου δίνει δύναμη το παιδί. Νιώθω ότι ωρίμασα και πολύ απότομα γιατί δεν έχει μόνο την άγνοια για εσένα, έχεις την έγνοια για έναν άνθρωπο ο οποίος από εσένα περιμένει.

Η μητρότητα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για μένα. Μεγάλο. Πολύ σημαντικό. Κι ο τρόπος που σκέφτομαι και ότι μου έδωσε δύναμη να προχωράω, να διεκδικώ πράγματα, να ξέρω καλύτερα τι θέλω, τι δεν θέλω και η επιλογή στους ανθρώπους. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η μητρότητα»

Στη συνέχεια η Χριστιάνα Αριστοτέλους τη ρώτησε για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε μια μερίδα του κοινού το ρεφραίν του hit του καλοκαιριού «Είπες» που κάποια ραδιόφωνα δεν παίζει την version που περιλαμβάνει τη λέξη «πίπες».

«Το Είπες είναι ένα τραγούδι που εγώ το λατρεύω. Είναι απόλυτα καλοκαιρινό και πίστευα ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί με αυτό. Πάρα πολλές γυναίκες μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι είναι ο ύμνος τους, ταυτίζονται με τον στίχο. Δεν είναι τυχαίο» είπε η Ήβη Αδάμου και συνέχισε:

«Ο στίχος λέει αλήθειες. Κι αν ακούμε ψέματα στην καθημερινότητα μας! Τώρα κάποιοι με τη λέξη πίπες τους φάνηκε περίεργο. Το νόημα ήταν εντελώς άλλο, δεν θέλω να εξηγώ τα αυτονόητα, ότι δεν το εννοούσαμε με την πονηρή έννοια αλλά με την έννοια των ψεμάτων

Ο Μιχάλης δεν θα έγραφε ποτέ κάτι περίεργο ή κάποιο βρισίδι. Άσε που είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητα, μην το παίζουμε τώρα αθώοι. Πάντα κάποιος θα πει κάτι αρνητικό, όσο καλά και να τα κάνεις τα πράγματα. Πάντα οι καλλιτέχνες βρισκόμαστε στο στόχαστρο, όλοι έχουν κάτι να πουν».

