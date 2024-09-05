Λογαριασμός
Oasis: Δύο επιπλέον συναυλίες στο Γουέμπλεϊ μετά την «πρωτοφανή ζήτηση» που υπήρξε για την περιοδεία τους

Περισσότεροι από 10 εκατ. θαυμαστές σε 158 χώρες περίμεναν να αγοράσουν το πολυπόθητο χαρτάκι

Oasis

Οι Oasis θα πραγματοποιήσουν δύο ακόμη συναυλίες στο Γουέμπλεϊ λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της επανασύνδεσής τους και τη νέα τους περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία το 2025.

Οι επιπλέον ημερομηνίες ανακοινώθηκαν «λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης», και αφού οι Oasis και η Ticketmaster δέχτηκαν πυρά καθώς ορισμένα εισιτήρια κατέληξαν να κοστίζουν υπερδιπλάσια λόγω της τιμολόγησης «σε ζήτηση». Περισσότεροι από 10 εκατ. θαυμαστές σε 158 χώρες περίμεναν να αγοράσουν το πολυπόθητο χαρτάκι αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση της Permanent Press Media.

«Τα εισιτήρια θα πωληθούν με μια κλιμακωτή διαδικασία ψηφοφορίας μόνο με πρόσκληση. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην ψηφοφορία θα ανοίξουν πρώτα στους πολλούς οπαδούς του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν τα κατάφεραν στην αρχική πώληση με την Ticketmaster. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η θρυλική μπάντα από το Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με το Deadline, oι νέες συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου του 2025.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Όσον αφορά στα αναφερόμενα παράπονα που είχαν πολλοί αγοραστές σχετικά με τη λειτουργία του δυναμικού εισιτηρίου: πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι Oasis αφήνουν τις αποφάσεις για την έκδοση εισιτηρίων και την τιμολόγηση εξ ολοκλήρου στους υποστηρικτές, όπως και τη διαχείρισή τους και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε επίγνωση ότι επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί δυναμική τιμολόγηση», αναφέρουν σε δελτίο Τύπου οι διοργανωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

