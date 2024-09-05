Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πέταξε από Αθήνα τη Δευτέρα για να πάει στη Στοκχόλμη να συναντήσει τη γνωστή συναυλιακή παρέα και την κολλητή Εβελίνα Νικόλιζα που από τη Γερμανία και την Adele βρέθηκε στη Σουηδία -παρέα φυσικά με τον Θέμη Γεωργαντά που είναι ο διοργανωτής και συντονιστής όλων- για να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία του Justin Timberlake.

Πέντε ώρες πριν πήγαν στο στάδιο αλλά έπιασαν στρατηγικές θέσεις.

