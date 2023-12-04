Η Emilia Vodos… επέστρεψε στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ

Επιστροφές, εντάσεις και δύο νικήτριες έκρυβε το σημερινό επεισόδιο (4/12) του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συντελεστές του διαγωνισμού καθώς η περσινή φιναλίστ, Emilia Vodos έκανε guest εμφάνιση. «Από τον Άγιο Δομίνικο στο πλατό μας. Είναι μαγικό. Είμαι σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά η Εμιλία. Λίγο πριν αποχωρήσει, η Σοφία Χατζηπαντελή τη φιλοδώρησε με ένα πεντάρι για την εμφάνισή της.

Η Δώρα κατηγόρησε ευθέως τη Διονυσία ότι έχει στυλίστρα. «Αυτό το look το έφτιαξες μόνη σου. Τα προηγούμενα δεν τα έχεις φτιάξει όλα μόνη σου. Έχεις στυλίστα», είπε κατηγορηματικά η Δώρα στη Διονυσία.

Η Μορτασία ξέσπασε σε κλάματα καθώς δήλωσε πως έχει πιεστεί και πως νιώθει πως δεν μπορεί να αντέξει άλλη κριτική. «Καταλαβαίνω την πίεσή σου. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να την ξεπεράσεις», τής είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Στον Στέλιο Κουδουνάρη δεν άρεσε καθόλου το look της Απολλεών, καθώς ανέφερε πως είναι λες και έχει έρθει πρώτη μέρα στον διαγωνισμό.

Η Δώρα σχολίασε στην Ελεάνα: «κάθε φορά μού επιτίθεσαι. Εγώ που δεν έχω γνώσεις προσπαθώ να σε κρίνω». «Είναι άσχετο ότι δεν είσαι στυλίστρια», απάντησε η Ελεάνα.

Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στη Δώρα και τη Διονυσία όταν δεύτερη σχολίασε την εμφάνιση της πρώτης. «Πιο πολύ χαλάει την αισθητική μου τα κουρέλια που βλέπω, παρά οι φωνές σας. Καλύτερα να έρχομαι βασική, παρά με τα κουρέλια που βλέπω», είπε η Διονυσία. «Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς», απάντησε η Δώρα.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης δεν άφησε ασχολίαστη αυτή τη συμπεριφορά της Διονυσίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «το μεγαλύτερό μου πρόβλημα είναι αυτά που άκουσα από τη Διονυσία».

Η Δώρα είχε αφήσει ένα καρτελάκι στα ρούχα της και η Γεωργία περίμενε να το σχολιάσει ο Στέλιος Κουδουνάρης, όπως είχε κάνει και στην ίδια, γεγονός όμως που δεν έκανε και η παίκτρια απάντησε, κάνοντας την Κατερίνα Καραβάτου να παρέμβει. «Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Προσβάλλεις τον Στέλιο».

Πηγή: skai.gr

