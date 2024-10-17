Μπορεί το σημερινό look της Έλλης να χαρακτηρίστηκε «ημιτελές» από την κριτική επιτροπή, ωστόσο στο σύνολο τους οι εμφανίσεις της για αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ δυνατές και κέρδισε την επιταγή των 2.500 ευρώ.

Χαμηλά στη βαθμολογία βρέθηκαν η Μαριάννα, η Χριστιάνα και η Μαρία. Οι διαγωνιζόμενες έσωσαν με την ψήφο τους τη Μαρία αφήνοντας την τελική κρίση για τη Μαριάννα και τη Χριστιάνα στην κριτική επιτροπή. Η Μαριάννα ήταν εκείνη που αποχώρησε με χαμόγελο και με το ιδιαίτερο στυλ της από τον διαγωνισμό.

Από τις περισσότερες νύφες αυτό που έλειπε ως στοιχείο και τονίστηκε από την κριτική επιτροπή ήταν η μεγαλοπρέπεια.

Στο My Style Rocks επέστρεψε ως συνοδός-γαμπρός της Κατερίνας Πεφτίτση ένας παλιός διαγωνιζόμενος, ο Χρήστος Παντελίδης τον οποίο είχαμε γνωρίσει στην τέταρτη σεζόν.

