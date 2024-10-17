Ταμίλα Κουλίεβα: Η γέννηση του γιου της στο νερό πριν από 33 χρόνια

Δεν τη λες και συμβατική. Η Ταμίλα Κουλίεβα και ο πρώην -πια- σύζυγός της γνωστός σκηνοθέτης Γρηγόρης Καραντινάκης πήραν μια απόφαση πριν από 33 χρόνια για τη γέννηση του γιου τους που εκείνη την εποχή ήταν σαφέστατα πρωτοποριακή.

Η ηθοποιός γέννησε το αγοράκι τους μέσα στο νερό στο σπίτι τους στη Μόσχα, όπου κατοικούσαν τότε μόνιμα πριν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η ίδια που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά "Αγιος Έρωτας" βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής "Super Κατερίνα" και η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου είχε πολλές απορίες για την επιλογή της αυτή.

-Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι πριν από 33 χρόνια πήρες την απόφαση να γεννήσεις τον γιο σου στο νερό… Πώς το αποφάσισες;

«Τότε ήταν όντως πρωτοποριακό γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν δεχτεί πόσο καλό κάνει σε έναν άνθρωπο όταν γεννιέται η μέθοδος αυτή. Τότε η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη στήριξη από το περίγυρο.

Και όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και λέγαμε για αυτό γιατί γέννησα στη Μόσχα, στο σπίτι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και θέλει πολύ χρόνο να αναπτυχθεί, θα πω μόνο πως είναι μια αντίληψη λίγο διαφορετική γιατί αυτό που μας είπαν οι γιατροί που βεβαίως κάναμε μια προετοιμασία, δεν πήγαμε έτσι, μόνοι μας , οι δυο μας, μας είπαν ότι η ερωτική πράξη ολοκληρώνεται με τη γέννηση του παιδιού… Ότι μπορούμε να το δούμε και έτσι…

Οπότε, πρώτον δεν είναι αρρώστια, αφορά δύο άτομα που ήταν οι δυο τους όταν έγινε η σύλληψη, άρα πρέπει να είναι οι δυο τους όταν θα γεννηθεί. Αυτή ήταν η αντίληψη και δεν ξέρω τώρα αν ο κόσμος θα γελάει με αυτά που λέω.. Είσαι λοιπόν με τον άνθρωπό σου και δημιουργείς μια κατάλληλη ατμόσφαιρα. Ο Γρηγόρης ήταν δίπλα μου και πήρα αγκαλιά το μωρό με το που γεννήθηκε. Και μπορώ να πω ότι οι πόνοι ήταν λιγότεροι.

Και κάνει πολύ καλό και στο παιδί που γεννιέται στο νερό γιατί βγαίνει σε ένα οικείο περιβάλλον. Και γλιτώνεις το σοκ της γέννας. Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό γιατί δεν είμαι απόλυτη, αλλά υπάρχει και αυτό»

Πώς είναι σήμερα η σχέση της με τον πρώτη σύζυγό της και γνωστό σκηνοθέτη Γρηγόρη Καραντινάκη. Η ίδια λέει:

«Με τον πρώην σύζυγό μου έχουμε καλή σχέση. Δεν έγινε αυτόματα, ούτε αμέσως. Θέλει χρόνο, ωρίμανση κα να κατανοήσεις ότι είναι πατέρας του παιδιού σου ότι είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάς και αγαπάς»

