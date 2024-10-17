Σκληρή αναμέτρηση για την επικοινωνία στο Survivor

Η συμφωνία που κλείστηκε εχθές στη Σκηνή της Διαπραγμάτευσης φάνηκε να ικανοποιεί και τις δύο Φυλές στο Survivor στον ΣΚΑΪ.

Οι Τίγρεις απόλαυσαν τα ζαχαρωτά και τα γλυκά που τους πήγε ο Ορφέας, ενώ οι Αετοί χάρηκαν με τις μισές προμήθειες που θα πάρουν από τους Κίτρινους και κατανόησαν την ατομική ασυλία που διεκδίκησε ο Απόστολος.

Η Εκατερίνα και ο Παναγιώτης βρίσκονται ήδη στο νησί της εξορίας, έτσι απόψε δε θα αγωνιστούν για να διεκδικήσουν την ατομική ασυλία.

Οι δύο εξόριστοι νιώθουν πληγωμένοι από την απόφαση των Φυλών τους και δεν μπορούν να αιτιολογήσουν γιατί βρίσκονται εκεί.

Οι Αετοί είναι έτοιμοι να απολαύσουν το έπαθλο που κέρδισαν στο χθεσινό ντέρμπι και να μπουν με αναπτερωμένο ηθικό στον στίβο μάχης.

Το έπαθλο της Επικοινωνίας φέρνει ξανά αντιμέτωπες τις δύο ομάδες σε ένα αγώνισμα που απαιτεί δύναμη και πείσμα!

Θα καταφέρουν οι Πράσινοι να μάθουν νέα των δικών τους ανθρώπων ή, για ακόμα μία φορά, θα απολαύσουν το έπαθλο οι Κίτρινοι;

