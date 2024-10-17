Η Ελένη Φουρέιρα με ροζ μαλλιά είναι πιο hot απο ποτέ

Η Ελένη Φουρέιρα δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της! Λίγο καιρό πριν, η τραγουδίστρια ταξίδεψε στο Παρίσι για μια εκδήλωση του οίκου Jean Paul Gaultier και μας παρουσίασε ένα νέο, πολύ κοντό καρέ με 90s αέρα, κομμένο με έντονο layering που φτάνει στο ύψος του πιγουνιού της. Τα μικρά τουφάκια που πλαίσιωναν το πρόσωπό της ήταν απλώς υπέροχα και δεν μπορούσαμε παρά να την επαινέσουμε για αυτή την ανανέωση.

Αλλά η Ελένη δεν σταματά εκεί! Πρόσφατα, είδαμε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με το κοντό καρέ της, αλλά σε ροζ απόχρωση. Αυτή η αλλαγή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι είναι μια γυναίκα που αγαπά να πειραματίζεται με το στιλ, το μακιγιάζ και την εικόνα της γενικότερα.

Μόλις είδαμε τις φωτογραφίες δύο πράγματα μας ήρθαν στο μυαλό! Αρχικά, το πόσο iconic είναι με αυτό το νέο της hair look, το οποίο πλαισιώνει σαν όνειρο τις γωνίες του προσώπου τις, και φυσικά τις αναδεικνύει και αμέσως μετά αν πρόκειται για μια μόνιμη αλλαγή. Η Φουρέιρα όπως ξέρουμε πειραματίζεται συχνά με τα μαλλιά της φορώντας περούκες, αλλά ειλικρινά με αυτή την αλλαγή απλά she ate!

Πάντως νιώθουμε μια αισιοδοξία ότι ίσως τελικά μπορεί να το κρατήσει, μιας και εχθές η Panic Records δημοσίευεσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το teaser του νέου της video clip με τον Saske, με τίτλο «10’» και η Ελένη ήταν και πάλι με το κοντό, ροζ καρέ της και φυσικά πιο hot απο ποτέ (δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο).

Με το wet look που επέλεξε για τα γυρίσματα του video clip απλά το απογείωσε. Ίσως βέβαια η αλλαγή αυτή ήταν μόνο για τις ανάγκες της νέας της επιτυχίας και συνεπώς για το video clip. Ο χρόνος θα δείξει!

