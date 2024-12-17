Ποιο είναι το ιδανικό σύνολο για ένα χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν; Σε αυτή την ερώτηση πρέπει να απαντήσουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, με τις εμφανίσεις τους, στο σημερινό Gala. Ποια είναι η δική τους πρόταση για αυτή την ξεχωριστή, γιορτινή μέρα;

Στα παρασκήνια, το άγχος για το ποιες διαγωνιζόμενες θα είναι προτεινόμενες είναι έκδηλο και όλες οι fashionistas κάνουν τις υποθέσεις τους.

Η Άννα αποφασίζει να εντάξει στο χτένισμά της χριστουγεννιάτικα φωτάκια ενώ η Κατερίνα Πεφτίτση έχει στο look της στοιχεία που παραπέμπουν στον Άγιο Βασίλη.

Η βαθμολογία του Γιώργου Καράβα στην Έλλη την κάνει να θέλει να ανέβει στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του πλατό για να πανηγυρίσει!

Όταν πραγματοποιηθούν όλες οι εμφανίσεις στην πασαρέλα του My Style Rocks, μία διαγωνιζόμενη θα παραλάβει την επιταγή των 2.500 ευρώ ενώ τρεις fashionistas θα βρεθούν υποψήφιες προς αποχώρηση. Ποια θα «σώσουν» με την ψήφο τους τα κορίτσια και σε ποια η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

