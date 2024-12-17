Εκπρόσωποι του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της Ελβετίας SRG SSR κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αποκάλυψαν λεπτομέρειες για το θέμα και για τη σκηνή του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, μετά τη νίκη του Νemo με το τραγούδι «The Code», στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η πόλη της Βασιλείας θα φιλοξενήσει τον διάσημο διαγωνισμό στο Στάδιο St. Jakob Park, στις 13, 15 και 17 Μαΐου.

Εμπνευσμένος από την ελβετική παράδοση της άμεσης δημοκρατίας, η οποία περιστρέφεται γύρω από την ακρόαση και τον διάλογο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Artur Deyneuve επέλεξε την «ακρόαση» ως το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού ονομάζοντάς το «Unity Shapes Love» («Η ενότητα διαμορφώνει την αγάπη»).

«Αν ακούμε ο ένας τον άλλον, βρίσκουμε την αγάπη» είπε χαρακτηριστικά. Αυτό το μήνυμα αποτυπώνεται και οπτικά μέσω του εμβληματικού συμβόλου της καρδιάς της Eurovision, που φέτος συμβολίζει τον διάλογο, την ενότητα και τη δύναμη της μουσικής να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Ο Florian Wieder επιβλέπει για όγδοη φορά τη σκηνογραφία της Eurovision αντλώντας έμπνευση από τα βουνά και την γλωσσική ποικιλομορφία της χώρας.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα επαναστατικό σκηνικό concept -μια ολιστική εμπειρία που δεν έχουμε ξαναδεί στη Eurovision. Χάρη στην καθηλωτική διάταξη της σκηνής, το κοινό θα γίνει μέρος της Eurovision όπως ποτέ άλλοτε» ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου.

Οι Reto Peritz και Moritz Stadler, συν-εκτελεστικοί παραγωγοί του διαγωνισμού, είναι ενθουσιασμένοι με τον ελβετικό σχεδιασμό:

«Ο Florian Wieder κατάφερε να δημιουργήσει μια «σκηνή με υπογραφή», η οποία θα είναι για πάντα συνδεδεμένη με τη Eurovision στην Ελβετία...η καρδιά του διαγωνισμού χτυπά στον ρυθμό της, συμβολίζοντας την ενωτική δύναμη της μουσικής», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα συμμετάσχουν 38 χώρες, ανάμεσά τους και το Μαυροβούνιο, το οποίο επιστρέφει μετά από δύο χρόνια απουσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision, η ελβετική πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων, TicketCorner, είναι ο επίσημος συνεργάτης για τα εισιτήρια της Eurovision 2025. Τα πρώτα εισιτήρια για το σόου θα είναι διαθέσιμα μετά την κλήρωση των ημιτελικών, στις 29 Ιανουαρίου 2025 ωστόσο χρειάζεται προεγγραφή που ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της 10ης Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

