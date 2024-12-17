Καλομοίρα: Οι δίδυμοι γιοι της έγιναν 12 και η ίδια δεν μπορεί να το πιστέψει...

Οικογενειακά και περιτριγυρισμένοι απ’ όλους τους δικούς τους ανθρώπους και πολύ αγάπη γιόρτασαν τα γενέθλια των δίδυμων αγοριών τους που έγιναν 12 η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2025: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού στη Βασιλεία

Στην ολοφώτεινη κουζίνα του σπιτιού τους με σύσσωμη την οικογένεια και των δύο γύρω τους ο Δημήτρης κι ο Νίκος άκουσαν το Happy Birthday και έσβησαν τα κεράκια στις δύο διαφορετικές –και ανάλογες με τα γούστα τους- τούρτες. Λευκή για τον έναν, σοκολάτα για τον άλλον.

«Χρόνια Πολλά στα αγόρια μου, Δημήτρη και Νίκο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 12! ❤ Είστε η καρδιά μου, η ψυχή μου, και το μεγαλύτερο δώρο της ζωής (και η Αναστασία, εννοείται, too). Εύχομαι κάθε μέρα σας να είναι γεμάτη χαρά, αγάπη και καλοσύνη. Μακάρι ο κόσμος να είναι πάντα ευγενικός με όλα τα παιδιά μας», έγραψε συγκινημένη η μαμά Καλομοίρα συνοδεύοντας το ποστ της με πολλές και διαφορετικές φωτογραφίες από τα αγόρια της σε διάφορες ηλικίες. Να σας ζήσουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.