Kylie Minogue: Το απόλυτο είδωλο της ποπ έρχεται στο Release 2025

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την Kylie Minogue, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η Αυστραλή superstar και απόλυτο pop icon της παγκόσμιας σκηνής, από τα τέλη των 80s μέχρι σήμερα, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της σαρωτικής Tension Tour, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια, με απανωτά sold-out στις μεγαλύτερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο!

Kylie Minogue – Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη

Η Kylie Minogue ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός αλλά η λάμψη και το χάρισμά της δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τον φανταχτερό κόσμο της pop, με αποτέλεσμα να βρεθεί σχεδόν αστραπιαία στην κορυφή του στερεώματος της μουσικής βιομηχανίας. Πλέον, με περισσότερες από 80 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό της, αποτελεί όχι μόνο την πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στην Αυστραλία αλλά κι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη, παραμένοντας στην επικαιρότητα χάρη στην αδιαμφισβήτητη ικανότητά της να εξελίσσεται.

Με την κυκλοφορία του «Tension II», τον περασμένο Οκτώβριο, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον ένα νο. 1 δίσκο στα UK charts σε κάθε δεκαετία, από τα 80s μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο, όμως, κατόρθωμά της είναι, χωρίς αμφιβολία, η συνεχιζόμενη εξέλιξη και η διάθεση της να πειραματιστεί με διαφορετικά είδη: από την teen pop του «I Should Be So Lucky» και τη διασκευή στο «The Loco-Motion», στον πιο εναλλακτικό ήχο των 90s όπου συνεργάστηκε, μεταξύ πολλών άλλων, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys, οι Manic Street Preachers και ο Nick Cave, κυκλοφορώντας αξεπέραστα τραγούδια όπως τα «Confide In Me» και «Where The Wild Roses Grow», για να φτάσει στις αρχές του 21ου αιώνα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της με την κυκλοφορία του διαχρονικού single «Can’t Get You Out Of My Head», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 40 χώρες, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια πωλήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Kylie Minogue συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία με την ίδια ένταση και σήμερα, αφού το 2024 κατάφερε να πάρει το βραβείο Global Icon στα Brit Awards, να κερδίσει το 2ο Grammy της καριέρας της με το super hit «Padam Padam», στην κατηγορία Best Pop Dance Recording, και φυσικά να γράψει ιστορία με την εμφάνιση της στο Hyde Park, μπροστά σε 60.000 φανατικούς οπαδούς κάθε ηλικίας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια «λαμπρή γιορτή pop τελειότητας» («The Guardian») και επιβεβαίωσε «την αδιαμφισβήτητη θέση της στην κορυφή της pop μουσικής» («Rolling Stone»).

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, η Princess of Pop έρχεται στην Αθήνα με ένα φαντασμαγορικό show και ένα setlist γεμάτο τραγούδια που έχουν επηρεάσει την πορεία της σύγχρονης μουσικής τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ετοιμαστείτε για ατελείωτο χορό, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό!

Kylie Minogue στο Release 2025 – Εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει τηνΠέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στις 12:00, προς 63€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 200€.

Ειδική προσφορά

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ακόμα ειδική προσφορά του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Kylie Minogue & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) + London Grammar & more tba (11/7, Πλατεία Νερού) προς 100€ (κέρδος 15€)

