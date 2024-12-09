Σταύρος Νιάρχος-Ντάσα Ζούκοβα: Καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί

Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six.

Ο μικρός Αλεξάντερ, ήρθε στον κόσμο στις 25 Νοεμβρίου, με τη Ζούκοβα να γράφει σε ανάρτησή της σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό στο Instagram: «Η γαλοπούλα των Ευχαριστιών μας έφτασε λίγο νωρίτερα».

Dasha Zhukova and Stavros Niarchos welcome third child together https://t.co/8dysMNC3Ds pic.twitter.com/jXhjQ90hdg — Page Six (@PageSix) December 8, 2024

Ο Νιάρχος έκανε πρόταση γάμου στη Ζούκοβα το 2019 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ένα χρόνο αργότερα η σχέση τους επισφραγίστηκε με έναν παραμυθένιο γάμο στο St. Moritz της Ελβετίας, περιτριγυρισμένοι από αγαπημένα πρόσωπα, όπως οι Κέιτ Χάντσον, Κέλι Σόιερ και Τζένιφερ Μέιερ.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της Ζούκοβα έγινε γνωστή το περασμένο καλοκαίρι, όταν φωτογραφήθηκε στην Ελλάδα με τον σύζυγό της και τη φίλη της, τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ. Ο Φίλιππος Σταύρος Νιάρχος, το πρώτο τους παιδί, γεννήθηκε το 2021 και πέρυσι ακολούθησε η Βικτόρια. Η Ντάσα Ζούκοβα έχει επίσης δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς με τον οποίο χώρισε το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

