Judy Garland: Τα ρουμπινί γοβάκια της από τον «Μάγο του Οζ» πωλήθηκαν 28 εκατ. δολάρια!

Ένα ζευγάρι από τα εμβληματικά ρουμπινί γοβάκια που είχε φορέσει η Τζούντι Γκάρλαντ στον θρυλικό «Μάγο του Οζ» και είχαν κλαπεί από ένα μουσείο της Μινεσότα πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, πωλήθηκαν σε δημοπρασία το Σάββατο, σε τιμή που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 28 εκατ. δολαρίων.

Τα παπούτσια είχαν κλαπεί το 2005 από το Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ στο Γκραντ Ράπιντς. Η κλοπή είχε παραμείνει άλυτη για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι που ο Τέρι Τζόν Μάρτιν ομολόγησε την πράξη του το 2023. Σύμφωνα με τον Guardian, ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι και έπαιρνε συμπληρωματικό οξυγόνο όταν καταδικάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο δικηγόρος του Dane DeKrey, εξήγησε πριν από την καταδίκη ότι ο Mάρτιν, ο οποίος είχε μακρά ιστορία σε διαρρήξεις, προσπαθούσε να κάνει «το τελευταίο κόλπο» αφού είχε μάθει ότι τα παπούτσια ήταν στολισμένα με αληθινά κοσμήματα για να δικαιολογήσουν την ασφαλιστική τους αξία, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Dorthy Ruby slippers from ‘The Wizard of Oz’ have reportedly sold for $28 MILLION at an auction is insane. Do y’all think the price was worth it ? pic.twitter.com/OYefgFXYL7 — ‎‧₊˚✧ ᴋᴇʏᴠɪ ᴅᴀ ʀᴇʙᴇʟ🦹🏾‍♀️ ✧˚₊‧ (@tekaybluu) December 8, 2024

«Αλλά ένας κλεπταποδόχος του είπε αργότερα ότι τα ρουμπίνια ήταν απλώς γυαλί» είπε ο DeKrey. Έτσι ο Μάρτιν τα ξεφορτώθηκε με άγνωστο τρόπο.

Τα γοβάκια, είναι ένα από τα μόλις τέσσερα διασωθέντα ζευγάρια που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα. Επιστράφηκαν τον Φεβρουάριο στον συλλέκτη Michael Shaw, ο οποίος τα είχε δανείσει στο μουσείο.

Ένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία ήταν το ίδιο το μουσείο το οποίο σε ανάρτησή του στο Facebook αμέσως μετά, έγραψε ότι δεν ήταν ο τελικός αγοραστής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για κινηματογραφικό αντικείμενο το κατείχε το εμβληματικό λευκό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε από τη σκηνή του μετρό. Στη δημοπρασία τράβηξαν το ενδιαφέρον και άλλα αναμνηστικά από τον Μάγο του Οζ, όπως το καπέλο της Μάργκαρετ Χάμιλτον, της διαβόητης Wicked Witch of the West, το οποίο δόθηκε για 2,4 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

