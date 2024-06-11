My Style Rocks: Αποχώρησε η Νατάσα Βελιανίτη

Κάθε επεισόδιο μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο μεγάλο τελικό του My Style Rocks την Παρασκευή (14/06), οι εκπλήξεις είναι πολλές όπως και οι ανατροπές.

Στο σημερινό επεισόδιο ο Γιώργος Καράβας ήταν ο λαμπερός guest που κάθισε στο πλευρό της κριτικής επιτροπής και μοιράστηκε τις γνώσεις του με τις διαγωνιζόμενες. Όταν ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις το διεθνούς φήμης μοντέλο έδωσε τον ένα extra βαθμό που είχε στην Casablanca.

Μετά και από την προσθήκη του επιπλέον βαθμού εμφανίστηκε ο πίνακας κατάταξης με τις βαθμολογίες όλων των διαγωνιζόμενων. Η fashionista που βρέθηκε στην τελευταία θέση ήταν η Νατάσα Βελιανίτη η οποία ολοκλήρωσε την πορεία της στο My Style Rocks και αποχώρησε συγκινημένη.

Πλέον οι έξι διαγωνιζόμενες που διεκδικούν τον τίτλο της «βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ είναι: η Δήμητρα, η Ζέτα, η Μπι, η Νικολίνα, η Σιμόν και η Casablanca.

