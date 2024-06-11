Το άλλοτε πετυχημένο μοντέλο, ηθοποιός και παρουσιαστής κατέβηκε υποψήφιος με το κόμμα της Νίκης και καθώς η παράταξη κατάφερε να να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσοστό για τη διεκδίκηση μίας έδρας στις Ευρωεκλογές ο ίδιος ο Νίκος Αναδιώτης ως ο πρώτος σε σταυρούς εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι ποτέ. Αλλά αν δεν έχεις την ελπίδα κι ελπίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις δεν υπάρχει και λόγος να αγωνιστείς για κάτι» είπε ο ίδιος σήμερα στο πλατό του Fay’s Time και συνέχισε: « Έκανα την προσπάθειά μου. Ήθελα να έχω κάνει μέσα μου συνειδησιακά το ανθρωπίνως δυνατό για τις δυνατότητες τις δικές μου και τις δυνάμεις μου και ήμουνα καλά με αυτό.

Δεν το ήθελα από πάντα, ξεκίνησα να το επεξεργάζομαι όταν μου έγινε η πρόταση Ο δικός μου στόχος ήταν να βοηθήσω τη Νίκη να ανεβάσει τα ποσοστά της. Έθεσα αυτόν τον στόχο για να είμαι και πιο ήρεμος»

-Συμφωνείς με τις απόψεις της Νίκης; Τον ρώτησε η Φαίη Σκορδά δηλώνοντας ότι διαφωνεί η ίδια συχνά μαζί του.

«Μέχρι τώρα 100%. Σύμφωνα με αυτό που πιστεύω, τα πιστεύω της Ορθοδοξίας μας, βάσει του Ευαγγελίου αν το κάνω εγώ αυτό για μένα θα είναι αμαρτία» απάντησε ο Νίκος Αναδιώτης: « Το να κρίνω κάποιον άλλον για μένα είναι χειρότερη αμαρτία. Η συνείδησή μου μέσα μου θα μου πει ότι κάνω χειρότερη αμαρτία. Δυστυχώς όμως το κάνω και δεν μπορώ να πω ψέματα»





Πηγή: skai.gr

