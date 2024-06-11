My style rocks: Styling στην παραλία - Δείτε το trailer

MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

ΜΕ GUEST ΚΡΙΤΗ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΒΑ

Καθημερινά στις 16.15

Στο δύσκολο task του styling στην παραλία πρέπει να ανταποκριθούν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Η ισορροπία είναι δύσκολη να βρεθεί ενώ είναι εύκολο κάτι να θεωρηθεί υπερβολικό και μη λειτουργικό. Θα καταφέρουν να εκφραστούν μέσα από τα looks τους ή από αυτά θα λείπει η

προσωπικότητά τους;

Σε αυτή τη σημαντική μέρα στο πλευρό της κριτικής επιτροπής έρχεται το διάσημο μοντέλο, Γιώργος Καράβας. Ποια σχόλια θα κάνει στις διαγωνιζόμενες για τα looks που παρουσιάζουν και σε ποια θα επιλέξει να δώσει τον extra βαθμό που έχει στα χέρια του;

Η μέρα όμως κρύβει και μία δυσάρεστη έκπληξη για τις fashionistas αφού στο τέλος του επεισοδίου η διαγωνιζόμενη που έχει συγκεντρώσει τη χαμηλότερη

βαθμολογία μέχρι στιγμής θα είναι εκείνη που θα αποχωρήσει από το My Style Rocks.

Καθώς απέχουμε μόλις τρία επεισόδια από τον τελικό οι βαθμολογίες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία και οι άσσοι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα πινακάκια των διαγωνιζόμενων. Πώς αιτιολογούν τους άσσους που βάζουν στις συμπαίκτριές τους;

Οι μεταξύ τους σχέσεις δοκιμάζονται και σε πολλές περιπτώσεις οι ατάκες που ακούγονται βάζουν φωτιά στο πλατό.

Τι είναι αυτό στη στάση της Σιμόν που προκαλεί την αντίδραση του Λάκη Γαβαλά;

Μία διαγωνιζόμενη κατάφερε να κάνει pop up στα μάτια του guest κριτή, θα είναι εκείνη που θα πάρει και τον extra βαθμό;

Για ποια fashionista το ταξίδι στο My Style Rocks ολοκληρώνεται σήμερα;

Δείτε το τρέιλερ:

