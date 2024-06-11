Survivor: Ένας τραυματισμός σοκάρει τους Survivors

Η χθεσινή υποψηφιότητα του Χριστόφορου δεν φάνηκε να αιφνιδιάζει τον Survivor ο οποίος παραδέχτηκε πως πλέον κάθε μονομαχία είναι και πιο δύσκολη.

Ωστόσο απόψε είναι η ώρα για το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας. Οι δύο ομάδες μπαίνουν με πάθος στη διεκδίκηση μέχρι τη στιγμή που ο τραυματισμός της Κατερίνας σοκάρει τους Survivors.

Τι ακριβώς έχει συμβεί και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός της; Η αντίδραση της Δώρας εκνευρίζει τον Χριστόφορο που θεωρεί πως μία τέτοια στάση δεν μπορούσε να βοηθήσει την Κατερίνα. Από την άλλη η Δώρα ανησυχεί μήπως αυτή η εξέλιξη οδηγήσει τη φίλη της σε αποχώρηση…

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.