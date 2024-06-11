Και μπορεί λίγο πολύ εδώ και καιρό να έχει γραφτεί πως Θανάσης Λάλας και η Άννα Δρούζα μετά από πολλά χρόνια σχέσης έφτασαν στον χωρισμό, οι ίδιοι όμως δεν είχαν τουλάχιστον μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την είδηση.

Μέχρι χθες που ο Σταμάτης Κραουνάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Άννας Δρούζα «Όσα δε λέμε». Οι δυο τους φάνηκε από την αρχή της κουβέντας τους ότι έχουν οικειότητα και τα πειράγματα ανάμεσά τους έδωσαν και πήραν. Ανάμεσα σε αυτά τα πειράγματα ο Σταμάτης Κραουνάκης ουσιαστικά εκμαίευσε από την παρουσιάστρια τον χωρισμό της στον παρακάτω διάλογο:

Σ.Κ.: Εγώ έχω Αφροδίτη στον Υδροχόο

Α.Δ.: Άρα, δεν είναι τυχαίο που σε έχω ερωτευτεί. Κι εσύ με έχεις αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Τόσο που ζήλευε κάποιος άλλος

Σ.Κ.: Πολύ από παλιά. Ποιος ζήλευε; Ο Λάλας;

Α.Δ.: Έλα μωρέ τελείωνε με τα ονόματα

Σ.Κ.: Χωρίσατε;

Α.Δ.: Αυτό θα κάνουμε σήμερα εδώ; Εννοείται

Σ.Κ.: Όχι, να τα λέμε κι αυτά

Α.Δ.: Ρώτησες και το ξέρεις, αλλά ήθελες να το κάνεις τώρα σούσουρο

Σ.Κ.: Γιατί θα το αφήσετε;

Α.Δ.: Μείνε εσύ αυθόρμητος και μην σε νοιάζει τι θα κάνουμε

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε για τα κιλά του και την προσπάθεια που κάνει να χάσει βάρος:

«Παρόλο το βάρος μου, η σχέση με το σώμα μου είναι εξαιρετική. Το κάνω όσο μπορώ κι είμαι συνέχεια σε απόλυτη πειθαρχία. Έχω σταματήσει τα πάντα, δεν τρώω γλυκά κι έχω γαμ…ί στις στέβιες» ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης και συνέχισε:

«Τρώμε. Σούζη τρως τέλος! Μη λέμε μαλ…ες, τρώμε. Δεν τα βάζεις αλλιώς και τα κιλά. Δεν είμαι και της τρελής φάσης, λέω αργά. Δεν λέω να χάσω και 10 κιλά σε ένα μήνα. Δεν το απολαμβάνω πια το φαγητό. Το έχω κόψει από απόλαυση»

Ενώ τέλος μίλησε για τη σχέση που έχει με τα χρήματα και αν τελικά μετά πό τόσα χρόνια πορείας έχει κάνει πολλά λεφτά.

Πηγή: skai.gr

