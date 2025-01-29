Μουσικά βραβεία Grammy 2025: Oι υποψηφιότητες και οι εκτιμήσεις για τους νικητές

Eπιμέλεια Μύριαμ Κιάσσου

Για δυσκολία να μιλήσουμε για ποιοτικές υποψηφιότητες στο σύνολό τους στις φετινές υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία Grammy, κάνει λόγο σε άρθρο του ο Guardian παρατηρώντας πως στα ονόματα που διεκδικούν βραβεία συγκαταλέγονται τόσο μουσικοί αστέρες που έχουν διαγράψει ήδη μια σημαντική πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα όπως η Beyoncé, η Billie Eilish, ο Kendrick Lamar και η Taylor Swift όσο και νέα ταλέντα της pop.

Tα βραβεία και οι υποψήφιοι

Δίσκος της χρονιάς

The Beatles – Now and Then

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli xcx – 360

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Taylor Swift – Fortnight (ft Post Malone)

Δεδομένου ότι τα Grammys έχουν διευρύνει τον αριθμό των συμμετεχόντων στις υποψηφιότητες για το πιο χαρακτηριστικό βραβείο του θεσμού σε οκτώ ή 10, ο αρθρογράφος παρατηρεί πως δεν είναι απίθανο κανείς να δυσκολευτεί να ξεχωρίσει τον κορυφαίο της λίστας, γεγονός που ωστόσο δεν ισχύει ιδιαίτερα φέτος.

Ο Lamar έχει 17 νίκες από 57 υποψηφιότητες, και ενώ το Not Like Us του που «καταστρέφει» τον Drake μπορεί να φαίνεται πολύ επιθετικό για την Ακαδημία, εντούτοις ο τεράστιος πολιτιστικός αντίκτυπος στις ΗΠΑ και το εντυπωσιακό μπρίο του κομματιού, σε πολύ μεγάλο βαθμό τον καθιστά ενδεχομένως νικητή.

Ωστόσο η Beyoncé έχει περισσότερα Grammy από όλους και το γεγονός αυτό ενδεχομένως της δίνει το αβαντάζ για το βραβείο.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ο αρθρογράφος σημειώνει πως εξίσου εκτιμά πως η Beyonce θα στεφθεί μεγάλη νικήτρια και στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς αφού παρατηρεί πως αν και «γκανιάν» του διαγωνισμού δεν έχει κερδίσει ποτέ την εν λόγω κατηγορία χάνοντας το βραβείο από τουςTaylor Swift, Beck, Adele και Harry Styles τα προηγούμενα χρόνια.

Tραγούδι της χρονιάς

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish – Birds of a Feather

Bruno Mars and Lady Gaga – Die With a Smile

Taylor Swift – Fortnight (ft Post Malone)

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Η συμμετοχή του Kendrick Lamar με το τραγούδι «Not Like Us», κρίνεται απ' την άλλη ως πιθανότερη και δικαιότερη νίκη στον φετινό διαγωνισμό αφού, όπως σημειώνεται αν εξετάσουμε τους στίχους, κανείς δεν έγραψε και ερμήνευσε φέτος καλύτερα από τον Lamar.

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Ως την κατηγορία για την οποία θα παιχτούν τα... μεγαλύτερα πονταρίσματα, χαρακτηρίζει ο αρθρογράφος την κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου σημειώνοντας πως όλοι οι υποψήφιοι φαίνεται να έχουν τα φόντα για την νίκη εκτός από τους Khruangbin που είναι ακόμα ένα συγκρότημα που παρά την δεκαετή πορεία του, σε ευρύτερο επίπεδο θεωρείται κάπως "άγουρο" στα μουσικά πράγματα αφού περιορίζεται στα live, εννοώντας προφανώς πως δίνει την αίσθηση πως παίζει ακόμα σε κάπως ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ο Shaboozey είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία το τελευταίο διάστημα, αλλά η Sabrina Carpenter είχε περισσότερη αφού τα act της την καθιστούν μια νέα πρωταγωνίστρια της μουσικής σκηνής που σπάει τα καλούπια ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια παραδοσιακή ποιότητα στη σύνθεση των τραγουδιών της που της δίνει απήχηση μεταξύ των διαφορετικών γενεών.

Παράλληλα, ως αξιοπρόσεκτη συμμετοχή, κρίνεται αυτή της Doechii, το είδος της MC που, παρατηρεί ο αρθρογράφος πως αγαπά η Ακαδημία – ακραία, ζωτική με την ιδιαίτερα επιτυχημένη συναυλία της στο Tiny Desk και τις βραδινές τηλεοπτικές εμφανίσεις της να φαίνεται πως τράβηξαν αρκούντος την προσοχή ώστε τον Δεκέμβριο να συγκαταλεχθεί στη λίστα των υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση, κανείς από τους προαναφερθέντες δεν εκτιμάται ως ο επόμενος νικητής αφού το βραβείο, το πιθανότερο και δικαιότερο θεωρείται πως θα πάει στην Chappell Roan.

Best pop solo performance

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli xcx – Apple

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Πρόκειται για ακόμη μια κατηγορία που η Beyoncé δεν έχει κερδίσει ποτέ, αν και το Bodyguard δεν έχει την ίδια ποπ χροιά με τα υπόλοιπα τραγούδια, ενώ το τραγούδι της Eilish είναι ευχάριστο, αλλά όχι η πιο χαρακτηριστική της ερμηνεία. Εκτιμώμενη νικήτρια εδώ και πάλι η Chappell Roan αν και δικαιότερο θα ήταν μάλλον να νικήσει η Sabrina Carpenter.

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – Now and Then

The Black Keys – Beautiful People (Stay High)

Green Day – The American Dream Is Killing Me

Idles – Gift Horse

Pearl Jam – Dark Matter

St Vincent – Broken Man

Η συγκέντρωση των Beatles γύρω από το πιάνο, με της βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ήταν απίστευτα συγκλονιστική – και εκπλήρωση ενός τρελού ονείρου για πολλά μέλη της Ακαδημίας.

Το μαξιμαλιστικό αλλά ήπιο τραγούδι τους είναι επίσης ένα από τα καλύτερα της κατηγορίας με τους υπόλοιπους υποψηφίους να μη βγαίνουν από το comfort zone τους.

Αν και τα παραπάνω αρκούν φυσικά για να καταλάβουμε το ποιοι θα είναι οι νικητές, ως δίκαιη νίκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η συμμετοχή των Pearl Jam με το Dark Matter.

Kαλύτερη rap ερμηνεία

Cardi B – Enough (Miami)

Common and Pete Rock – When the Sun Shines Again (ft Posdnuos)

Doechii – Nissan Altima

Eminem – Houdini

Future and Metro Boomin – Like That (ft Kendrick Lamar)

GloRilla – Yeah Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Και σε αυτή την κατηγορία, πιθανότερη και δίκαιη νίκη είναι αυτή της συμμετοχής του Kendrick Lamar με το άρθρο της Guardian να χαρακτηρίζει τον Houdini του Eminem, ως εξαιρετικό τεχνικά, κομμάτι, αλλά βαρετό και αστείο, παρά το γεγονός πως το μουσικό come back του ράπερ- ειδικά με το συγκεκριμένο τραγούδι αποτέλεσε κορυφαία στιγμή κυρίως για τη γενιά των 90s.

Καλύτερη σόλο ερμηνεία country

Beyoncé – 16 Carriages

Jelly Roll – I Am Not Okay

Kacey Musgraves – The Architect

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Chris Stapleton – It Takes a Woman

Σε μια πολύ ειδική κατηγορίες η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις νίκες των Chris Stapleton και Willie Nelson τα έξι από τα τελευταία εννέα χρόνια, οι παραδοσιακοί θα αναγκαστούν να αμφιταλαντευθούν λίγο φέτος.

Το τραγούδι της Musgraves έχει μια όμορφη, κλασική αίσθηση και θα αρέσει σε όλους τους ψηφοφόρους που αποστρέφονται την ποπ, συμπεριλαμβανομένης της γυαλιστερής pop-rock power μπαλάντας της Jelly Roll.

Η νίκη της Beyoncé σε μια κατηγορία country θα ήταν ιστορική και υπάρχουν σίγουρα αρκετοί που την περιμένουν αλλά ο Shaboozey πιθανότατα θα θριαμβεύσει εδώ.

Πηγή: skai.gr

