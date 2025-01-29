Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ταξιδεύουν και βγαίνουν ζωντανά από τη Φλώρινα. Την πόλη που αγάπησε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και την επέλεξε για το γύρισμα τεσσάρων ταινιών του.

Ο εικαστικός Γιώργος Κόφτης εμπνεύστηκε από το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη και μας μιλά για τις ιδιαίτερες τοιχογραφίες που δημιούργησε, ενώ στο εμβληματικό καφενείο «Διεθνές», ο κύριος Γιώργος θυμάται στιγμές με τον σκηνοθέτη αλλά και από τα γυρίσματα των ταινιών του.

Πολλά από τα χωριά του νομού Φλωρίνης, ερημώνουν ολοένα και περισσότερο. Γιατί ένα τόσο όμορφο μέρος δεν κρατάει τους νέους ανθρώπους και τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αναστραφεί η τάση αυτή; Άνθρωποι του τόπου και ειδικοί μοιράζονται τις σκέψεις τους μαζί μας.

Η οργάνωση «Αρκτούρος» στο Νυμφαίο εργάζεται άοκνα για την προστασία της άγριας ζωής. «Γεννήθηκε» πριν από 33 χρόνια, για να δώσει λύση στο πρόβλημα της αιχμαλωσίας άγριων ζώων. Οι άνθρωποί της μας μιλούν για τη βάναυση συνήθεια της αρκούδας που χορεύει, η οποία ευτυχώς εγκαταλείφθηκε ενώ μαθαίνουμε και για το πώς προστατεύονται αρκούδες, λύκοι, λύγκες και τσακάλια.

Μια ταβέρνα στο Σκλήθρο έχει αναβαθμίσει τη μαγειρική κι ας παρασκευάζει φαγητό με βάση παλιές παραδοσιακές συνταγές. Μαθαίνουμε την ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης από τους δύο ιδιοκτήτες αδελφούς, που προτείνουν σε όλους να μείνουν στους τόπους τους, για να υπάρχει ζωή.

Οι ντόπιοι μουσικοί της Φλώρινας ταξιδεύουν το τραγούδι της παντού, ενώ η πιπεριά της, σε κάθε μορφής παρασκευή, απογειώνει τη γεύση όπου κι αν σερβιριστεί.

