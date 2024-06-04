Μηνά- Σαράντης: Το όνομα της κόρης τους, η βάφτιση, το γλέντι και το ευχαριστώ

Η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά και ο πρωταγωνιστής της σειράς του ΣΚΑΙ, «Οι Πανθέοι», Μιχάλης Σαράντης γλέντησαν με την ψυχή τους την βάφτιση της κόρης τους που είναι και για τους δύο η μεγάλη τους αδυναμία.

Το καλλιτεχνικό ζευγάρι που μετράει ήδη αρκετά χρόνια κοινής ζωής υποδέχτηκε την πιτσιρίκα του τον Σεπτέμβριο του 2022 και ήξερε από την αρχή πως η μικρή θα πάρει τα ονόματα των γιαγιάδων της. Βασιλική Γλυκερία.

Τους πήρε λίγο περισσότερο χρόνο να το οργανώσουν όπως ακριβώς ήθελαν αλλά την Κυριακή που μας πέρασε έζησαν μια μέρα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Πηγή: Instagram

Ο γνωστός ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για τις προετοιμασίες της βάφτισης αλλά και τους έξι νονούς που θα έχει η κόρη τους: «Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θα είναι ένας από τους νονούς της μικρής. Οι νονοί θα είναι έξι. Ένας ακόμα θα είναι ο Έκτορας Λιάτσος, επίσης εξαιρετικός ηθοποιός και ένας ακόμα ο Γιώργος Τσακνής, αδελφικός μου φίλος. Το όνομα της μικρής είναι Βασιλική-Γλυκερία, από τις μαμάδες μας» , είχε αποκαλύψει στη συνέντευξή του στο Youtube και στη Νάνσυ Παραδεισανού.

Πηγή: Instagram

Αυτό που δεν είχε αποκαλύψει, γιατί δεν το γνώριζε κιόλας, είναι το απίστευτο κέφι όλων στη βάφτιση της μικρής. Τους ατέλειωτους χορούς, τα τραγούδια αλλά και το ίδιο το ζευγάρι να χορεύει μαζί με τη νεοφώτιστη αλλά και όλους τους καλεσμένους το πασίγνωστο «Βασιλική» αφιερωμένο στο κορίτσι τους.

Η γλυκιά μαμά Μαίρη Μηνά, σήμερα φρόντισε να στείλει κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί, χάρηκαν με τη χαρά τους και τους τίμησαν με την παρουσία τους, τις ευχές και τα δώρα τους.

Πηγή: Instagram

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.