Μετά τον Βασίλη Χαλαραμπόπουλο και η Μπακοδήμου στη Γαλάζια Σπηλιά

Aπό ολόκληρο τον κόσμο έρχονται και παρακαλάνε να είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσουν να επισκεφθούν αυτό το μοναδικό γεωλογικό θαύμα που υπάρχει στη χώρα μας. Τη Γαλάζια Σπηλιά στο Καστελόριζο. Όνομα που της έχει δοθεί από τον χρωματισμό που παίρνει από τον τρόπο που διαχέεται το φως.

Εκεί βρέθηκε πριν λίγες ημέρες και μαγεύτηκε από την ομορφιά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Εκεί βρέθηκε και η Μαρία Μπακοδήμου που μετά το Πήλιο και λίγες μέρες διακοπών με την κολλητή της Μαρία Καβογιάννη, βρέθηκε στο Καστελόριζο και φυσικά έβαλε κι εκείνη στο πρόγραμμα μια επίσκεψη στο ασύλληπτης ομορφιάς σπήλαιο.

«Η γαλάζια σπηλιά στο Καστελλόριζο είναι ένα μαγικό σημείο. Πας εκεί με μικρή βάρκα για να χωρέσει στο πολύ στενό άνοιγμα της και ξαπλωμένος μες στη βάρκα για να μην χτυπήσεις το κεφάλι σου. Καμία φορά χρειάζεται αν είναι ψηλά το νερό να γεμίσει ο βαρκάρης μπιτόνια με νερό για να κατέβει κι άλλο η βάρκα ώστε να μπει» έγραψε η Μαρία Μπακοδήμου στο ποστ που έκανε και συνέχισε:

« Είναι σαν τεράστια εκκλησία εξαιτίας του πολύ μεγάλου θόλου που έχει . Στο βάθος της υπάρχει μια μικρή παραλία με άμμο που όμως δεν πήγαμε γιατί εκεί ζουν οι μονάχους μονάχους με τα μωρά τους. Το φως μες στη σπηλιά δεν το χεις ξαναδεί στη ζωή σου. Αφιερωμένο αυτό το ποστ σε όσους έχουν βάλει πινέζα στο χάρτη τους το Καστελλόριζο κι ακόμα δεν πήγαν»

