Αυτή είναι αλλαγή! Η Έβελυν Καζαντζόγλου έκοψε τα μαλλιά της καρέ!

Τα μακριά φλογερά μαλλιά της Έβελυν Καζαντζόγλου ήταν εδώ και χρόνια το σήμα κατατεθέν της. Πολύ εντυπωσιακά και πολύ μακριά σίγουρα τραβούσαν την προσοχή στο έτσι κι αλλιώς εντυπωσιακό μοντέλο. Φαίνεται όμως πως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή. Και μάλιστα ριζική.

Από αυτές που πρέπει να τις σκεφτείς πολύ καλά για να αποφασίσεις να τις κάνεις, πόσο μάλλον όταν η δουλειά σου βασίζεται στην εικόνα σου και έχεις χτίσει ένα personality συγκεκριμένο στον χώρο που πάει και εξαιρετικά καλά.

