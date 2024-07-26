Λογαριασμός
Ντέμη Γεωργίου: Η πρώην σύζυγός της γράφει: «Να χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και να μην μπορείς να παραστείς στην κηδεία του»

Απούσα από το τελευταίο αντίο στην Ντέμη Γεωργίου, η  Άλκηστις Αλεξανδράτου

Ντέμη Γεωργίου: Η πρώην σύζυγος της γράφει: «Να χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και να μην μπορείς να παραστείς στην κηδεία του»

Ντυμένοι στα λευκά ή στα ασπρόμαυρα φίλοι και συγγενείς είπαν χθες το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη σεφ Ντέμη Γεωργίου που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή τη Δευτέρα που μας πέρασε.

Και σήμερα η πρώην σύζυγός της Άλκηστις Αλεξανδράτου με την οποία είχαν χωρίσει από το 2019 και όχι καλά, που δεν πήγε στην κηδεία της ακριβώς λόγω αυτής της άσχημης κατάληξης της σχέσης τους, ανέβασε ένα συγκινητικό ποστ με τα συναισθήματά της και το τραγούδι «Somewhere over the rainbow» για κλείσιμο.

