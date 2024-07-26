Χριστίνα Σάλτη: «Δεν ξέρω αν μπορώ να ζήσω μια ρομαντική σχέση στην εποχή μας»

Η Χριστίνα Σάλτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η νεαρή τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της για θέματα καρδιάς. Πώς βιώνει το φλερτ και τις σχέσεις; Τι συμβαίνει όταν μια σχέση της τελειώνει; ποιος φεύγει πρώτος; Και γιατί προτιμάει να επιλέγει άτομα εκτός χώρου;

«Δεν έχω ζήσει τη ρομαντική σχέση που θα ήθελα. Επειδή είμαι πολύ φιλική ίσως να μην μεταφράζω το φλερτ σαν φλερτ. Γενικά είμαι πολύ αγοροκόριτσο, ίσως κάποιος να πει ότι είμαι πολύ φιλική.

Νιώθω οκ, λέω δόξα τω Θεώ που είμαι έτσι όπως είμαι, προσπαθώ με το styling και το make up να είμαι όσο πιο ωραία γίνεται. Πάντα λέω ότι οι άντρες με διαλέγουν.

Δεν ξέρω αν μπορώ να ζήσω μια ρομαντική σχέση στην εποχή μας, δεν εμπιστεύομαι. Δεν αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο. Ίσως αν ήμουν πιο χαλαρή. Δεν πιστεύω.

Έλεγα στις φίλες μου “μήπως έχω εγώ το πρόβλημα τελικά;”. Νομίζω ξεκινάει και από μας και τις επιλογές μας» είπε αρχικά.

«Δεν φεύγω εγώ από μια σχέση, το οργανώνω υπόγεια, δεν παίρνω την ευθύνη. Δημιουργώ, χτίζω, λέω λόγια, γκρίνιες και λέει ο άλλος “με έπρηξε”. Πολλές φορές με ενοχλούν πολλά πράγματα».

«Συνήθως δεν επιδιώκω σχέση από τον χώρο. Οι πιο πολλές μου σχέσεις ήταν από άτομα εκτός χώρου. Η πιο ακραία σχέση που είχα ήταν μία εξ αποστάσεως».

