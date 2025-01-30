Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Μέριλ Στριπ, χρειάστηκε να σκεφτεί έναν ευρηματικό τρόπο για να απομακρυνθεί με ασφάλεια, όταν οι πυρκαγιές που έπληξαν το Λος 'Αντζελες στις αρχές Ιανουαρίου, περικύκλωσαν το σπίτι της.

Σε ένα μακροσκελή άρθρο του στο «New York Magazine», ο ανιψιός της ηθοποιού, Έιμπ Στριπ, περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την περιπέτεια της θείας του, ως παράδειγμα της αποφασιστικότητας και της ανθεκτικότητας που επέδειξαν πολλοί κάτοικοι του Λος Άντζελες.

Meryl Streep cut a car-sized hole in her garden fence to escape LA fires https://t.co/vQXK4zTFmW

The actor’s nephew has described his aunt’s determined efforts to flee her Los Angeles home during this month’s devastating wildfires



The actor Meryl Stree… https://t.co/GcAAjZBCBn — The Protector (@The_Protect0r_) January 29, 2025

Η ηθοποιός έλαβε εντολή εκκένωσης στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι πυρκαγιές στο Πασίφικ Πάλισεϊντς και Ίτον είχαν ήδη ξεκινήσει να καταστρέφουν την περιοχή. Στην προσπάθειά της να διαφύγει «ανακάλυψε ότι ένα μεγάλο δέντρο είχε πέσει στον δρόμο της, αποκλείοντας τη μοναδική έξοδο» έγραψε ο Έιμπ Στριπ.

«Αποφασισμένη να τα καταφέρει, δανείστηκε έναν κόφτη από τον γείτονά της, άνοιξε μια τρύπα σε μέγεθος αυτοκινήτου στον φράχτη που μοιραζόταν με τους γείτονες από την άλλη πλευρά και πέρασε μέσα από την αυλή τους για να ξεφύγει», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρθηκε στον συμπρωταγωνιστή της θείας του στο «Only Murders in the Building», Μάρτιν Σορτ, ο οποίος επίσης αντιμετώπισε δυσκολίες να φύγει από το σπίτι στο Πάλισεϊντς που αγόρασε το 1984.

Υπογράμμισε ότι ήταν τόσο μεγάλο το μποτιλιάρισμα και ο πανικός που μία διαδρομή που κανονικά θα έπαιρνε πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο, χρειαζόταν πάνω από μία ώρα για να καλυφθεί. Το σπίτι του τελικά σώθηκε.

«Σίγουρα θα μείνω στο σπίτι μου», είπε ο διάσημος ηθοποιός ενώ κάηκε η κατοικία που είχε ένας από τους γιους του.

Ανάμεσα στις διασημότητες που τα σπίτια τους καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές είναι οι Άντονι Χόπκινς, Μελ Γκίμπσον, Μπίλι Κρίσταλ, Πάρις Χίλτον και Γιουτζίν Λέβι, σύμφωνα με τον «Guardian».

Πηγή: skai.gr

