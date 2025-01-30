Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Still Standing» έρχεται για ένα ακόμα απόγευμα, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, για να κρατήσει την πιο ωραία και διασκεδαστική συντροφιά.

Στο σημερινό επεισόδιο (30/01), ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται 8+1 παίκτες που πατούν γερά στις γνώσεις τους, αλλά ένας από αυτούς έχει να κάνει και μία... αποκάλυψη on air! Ο Φώτης από τη θέση 4, μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την πρωταγωνίστρια, δίνει μία μικρή συνέντευξη στον αγαπημένο παρουσιαστή και αποκαλύπτει τι τον συνδέει με την ‘Ελενα Παπαρίζου.

Ανάμεσα σε άλλα αποκαλύπτει ότι πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, αν και είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη του. «Έκανε κάποια χρόνια στην Καρδίτσα και μετά λογικά έφυγε για τη Σουηδία. Τη θυμάμαι την Έλενα, έχουμε πάει και για ποτό» λέει στην αρχή ο παίκτης.

Επομένως, η διάσημη τραγουδίστρια δεν περιορίζεται στο «The Voice of Greece» όταν πρόκειται να ανακαλύψει συγγενείς και γνωστούς, αλλά και από άλλες εκπομπές του σταθμού.

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το skai.gr:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.