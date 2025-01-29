Αγγελική Ηλιάδη: Γιατί θέλει να δει την ταινία «Υπάρχω»;

Λίγες μέρες μετά την κηδεία της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, η Αγγελική Ηλιάδη συμμετείχε στο κάλεσμα των δημοσιογράφων που έγινε στο νυχτερινό μαγαζί όπου ξεκινά εμφανίσεις με τον Γιώργο Τσαλίκη.

Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν έχει δει την ταινία Υπάρχω, την κινηματογραφική αποτύπωση της ζωής του Στέλιου Καζαντζίδη. Η γιαγιά της άλλωστε υπήρξε σημαντικό μέρος της ζωής του αφού έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα και χωρισμό. Μάλιστα στην ταινία την υποδύεται η Κλέλια Ρένεση.

«Δεν την έχω δει ακόμα, θέλω πάρα πολύ να τη δω, έχω ακούσει πολύ ωραία λόγια, νομίζω ότι θα μου αρέσει. Έτσι πιστεύω. Αν με ρωτάς για τη ζωή της γιατιάς μου Γνωρίζω σχεδόν τα πάντα γι' αυτό και έχω την περιέργεια να δω τι έχει αποτυπωθεί στην οθόνη και ποια περιστατικά έχουν "ζωντανέψει"» είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

