Στέλιος Ρόκκος: Αναβάλει τις εμφανίσεις του λόγω τραυματισμού.Τι συνέβη;

Με ένα βίντεο από το ξυλουργείο που έχει δημιουργήσει στο σπίτι του στη Λήμνο ο Στέλιος Ρόκκος ανακοίνωσε ότι αναβάλει τις έξτρα εμφανίσεις του στο Θέατρο Βεργίνα.

Τον πρόλογο στο βίντεο το οποίο και γύρισε έκανε η σύζυγός του, Λελέ, η οποία αφού ξενάγησε τους followers στο εργαστήρι για να δείξει ότι όλα είναι καλά, γύρισε προς τον τραγουδιστή και έδειξε το σπασμένο του πόδι.

Όπως εξήγησε ο Στέλιος Ρόκκος, τραυματίστηκε προσπαθώντας να σταματήσει τον σκύλο τους που έπιασε μία γάτα.

«Προέκυψε ένα προβληματάκι κυνηγώντας τον σκύλο μας τον Καρλίτο. Είχαμε πάρει μια παράταση που δεν θα την κάνουμε λόγω του προβλήματος. Στεναχωριέμαι πολύ περισσότερο από τον πόνο στεναχωριέμαι για το ότι δεν θα κλείσω όπως θα ήθελα. Όμως έχουμε βρει ημερομηνίες για να το κάνουμε αργότερα και να αποχαιρετιστούμε έτσι όπως μας άξιζε γιατί φέτος η χρονιά ήταν συγκλονιστική» είπε.

