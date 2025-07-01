Μάστορας-Χατζηγιάννης: Το backstage από τα γυρίσματα του clip του ντουέτου τους είναι ότι ακριβώς περιμέναμε

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Χρήστος Μάστορας ενώσαν τις φωνές τους για πρώτη φορά σε ένα ντουέτο που ήδη έχει γίνει το μουσικό κάλεσμα του φετινού καλοκαιριού λέγοντας «Χόρεψε» μέσα από ένα music video γεμάτο Ελλάδα.

Το «Χόρεψε», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ντύνεται με εικόνες συνυφασμένες με το DNA του Έλληνα, με τους δύο σπουδαίους ερμηνευτές να δίνουν το σύνθημα για χορό σε κάθε γωνιά της χώρας και σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

